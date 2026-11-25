Dolores Redondo, Juan Luis Arsuaga, Guille Galván (Vetusta Morla) o Weronika Murek, entre los protagonistas de Festival Eñe en Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 18 edición del Festival Eñe continúa en Málaga con una programación que, en colaboración con la Diputación de Málaga, reunirá a grandes nombres de la literatura y la creación contemporánea como Dolores Redondo, Juan Luis Arsuaga, Guille Galván (Vetusta Morla), Javier Limón, Weronika Murek y Luz Arcas (La Phármaco), entre otros, en diversas sedes culturales de la ciudad.

El Centro Cultural Generación del 27 será uno de los principales escenarios de esta celebración que tendrá su bienvenida el jueves 26 a las 19,00 horas con la presencia de Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura y Educación de la Diputación de Málaga.

Hasta el sábado 28 de noviembre, esta sede reunirá diversas charlas y actividades en una programación que reivindica el valor de la poesía y de una generación que marcó la literatura española en su inminente centenario, ha indicado la Diputación en un comunicado.

En esta sede, la escritora Dolores Redondo, una de las grandes referentes internacionales de la novela negra, conversará con Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del festival, en Poéticas del noir. La escritora llegará a Málaga con su nueva novela, 'Todas las noches, todas las ciudades', para abordar algunas de las claves de su universo creativo, como la construcción de personajes, las atmósferas y la presencia de la música en sus historias.

Por su parte, Guille Galván, músico, compositor, poeta y miembro de Vetusta Morla, protagonizará el encuentro 'Poéticas del pop rock' junto a Javier Limón, uno de los productores, compositores y guitarristas más influyentes de la música española e internacional. Juntos, reflexionarán sobre la relación entre la poesía y la música popular y la influencia de los grandes autores en las letras del pop y el rock.

Cristina Narea, Rafa Aceves y Ángelo Néstore protagonizarán '20 canciones eternas y algunos poemas', una propuesta que rendirá homenaje a Luis Eduardo Aute a través de un concierto de versiones de sus canciones, interpretadas desde la experiencia personal de Narea, que compartió con el músico más de veinte años de escenarios y giras.

El encuentro se completará con una lectura de poemas a cargo de Ángelo Néstore. En la misma sede, tendrá lugar una exposición dedicada a la figura del cantautor; una muestra compuesta por 27 obras y una selección de poemas, en un recorrido por el deseo, la fragilidad y lo sagrado.

Por su parte, el paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga centrará 'Poéticas de la evolución', una conversación con el director artístico del festival sobre la evolución humana, nuestros orígenes y el lugar que ocupamos en el mundo. El encuentro se completará con una nueva oportunidad para conversar directamente con el autor en el formato 'Un café con....'.'

La poesía contemporánea tendrá asimismo un espacio propio con las 'Píldoras poéticas del 27', en colaboración con Irreconciliables, Festival Internacional de Poesía de Málaga, que reunirá a voces del ámbito poético nacional como María Eloy-García y Nacho Pérez Cerón.

Así, continuando con las grandes conversaciones del festival, La Térmica acoge el ciclo 'El libro y la hoguera'. Tres conversaciones sobre censura y placer con Luna Miguel que, junto a Adriana Murad Konings protagonizará la conversación '¿Hay que quemar a Vladimir Nabokov?'.

EÑE SE SUBE A DISTINTOS ESCENARIOS TEATRALES

Por otro lado, el teatro tendrá un lugar destacado en la programación de Festival Eñe Málaga, que cuenta en esta ocasión con Polonia como país invitado.

En el Centro Cultural Generación del 27, la escritora polaca Weronika Murek y los integrantes de la compañía La Peatonal participarán en la conversación 'Poéticas del matrimonio en la escena', en torno a 'Matrimonio blanco', la obra del dramaturgo polaco Tadeusz Rózewicz que la compañía llevará posteriormente a escena y que explora las convenciones familiares y sociales, la identidad y las relaciones de poder.

Por su parte, el teatro Echegaray será escenario de 'Sobre los huesos de los muertos', proyecto performativo dirigido por Ignacio García, basado en la novela de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura. La adaptación escénica de José Gabriel López Antuñano propone un encuentro entre artistas polacos y españoles, en el que el teatro, la música y la imagen se entrelazan. Una coproducción polaco-española que crea un espacio de diálogo entre dos culturas, sus sensibilidades y sus lenguajes artísticos.

Tras la lectura performativa, tendrá lugar un coloquio con los creadores y el público: una conversación abierta con Ignacio García, José Gabriel López Antuñano, Piotr Kruszczynski, Magdalena Koryntczyk, Lidia Stachowska, Jakub Baniak.

Por su parte, La Nueva Compañía llevará a los escenarios de La Térmica 'Cartas al 27', una propuesta que se pregunta sobre el olvido en el que cayeron algunas de las mujeres de la Generación del 27 como María Teresa León, María de Maeztu, Margarita Nelken o María Zambrano.

FESTIVAL EÑE, LA GRAN CITA DE LA LITERATURA EN ESPAÑOL

Organizado por La Fábrica, desde 2009, Festival Eñe convierte cada otoño a Madrid y Málaga en escenarios de encuentro para la literatura contemporánea y la creación en todas sus formas. Con más de cien actividades gratuitas y una programación que reúne a escritores, editores, artistas y miles de lectores, el festival propone un espacio de intercambio cultural abierto a distintas generaciones, lenguas y disciplinas.

Desde 2019, Eñe incorpora un país invitado a su programación, reforzando su dimensión internacional y el diálogo entre tradiciones literarias. Sus actividades se desarrollan en más de treinta sedes culturales de Madrid y Málaga, con la participación de instituciones públicas y privadas comprometidas con la difusión de la literatura y la creación contemporánea.

Bajo la dirección artística de Jesús Ruiz Mantilla, Festival Eñe 2026 reivindica en esta ocasión la poesía como una herramienta para comprender el mundo, defender el pensamiento crítico y hacer frente al desánimo. Una mirada que encuentra en la Generación del 27 su inspiración y que trae al presente su legado y su actitud ética y estética poniéndola en diálogo con las voces contemporáneas que hoy siguen entendiendo la creación como un instrumento de reflexión y transformación social.