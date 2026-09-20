Dos acusados por secuestrar a una pareja y mantenerla maniatada dos días en su casa de Marbella (Málaga)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha acusados a dos hombres por supuestamente secuestrar a una pareja en la localidad malagueña de Marbella a los que habrían mantenido maniatados dos días en su casa, hasta que pudieron avisar para que acudiera la Policía. Solicita once años de prisión para cada uno y el juicio está previsto la próxima semana.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2021. La víctima y su pareja sentimental fueron contactaron con uno de lo acusados y otro hombre, también investigado por estos hechos, a los que no conocían, pero un amigo les había hablado de ellos para regularizar su situación administrativa.

Según señala el escrito inicial del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, todos se dirigieron en coche hacia la zona de San Pedro de Alcántara hasta que en un momento dado ambos hombres instaron a que detuvieran el vehículo, "encañonándoles con un arma de fuego" y maniatándoles.

No obstante, desataron al hombre para que condujera hasta una zona deshabitada donde contactan con el segundo acusado a quien recogieron, dice la Fiscalía, para ir a la casa de las víctimas en la localidad marbellí, supuestamente con "ánimo de enriquecimiento", donde los mantuvieron maniatados dos días.

Según la acusación pública, les pedían hasta un millón de euros para su liberación y al hombre le "amenazaban con dispararle a su mujer y a él para el caso de no conseguir el dinero". Aprovechando un descuido de los acusados, logró mandar un mensaje a su amigo para pedir ayuda, de forma que se personó la policía y los liberó.

Hay dos hombres acusados y un tercero sospechoso de intervenir en los hechos, que estuvo privado de libertad por esta causa como los otros hasta su extradición por las autoridades de Reino Unido en 2023 "razón por la cual no se dirige en este momento la acusación contra él", dice el fiscal.

A los dos acusados les achaca dos presuntos delitos de secuestro, de tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de licencia y de un delito leve de lesiones, solicitando para cada uno la pena de once años de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia tiene previsto celebrar el juicio el próximo jueves, según han señalado fuentes judiciales a Europa Press.