Dos detenidos en Alhaurín el Grande tras caer red logística para narcotráfico dedicada al abastecimiento de combustible

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada al abastecimiento de combustible en alta mar 'petaqueo', siendo detenidas dos personas en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

En concreto, este viernes se ha procedido a la explotación de esta operación en la que se ha desmantelado una "guardería" de combustible ubicada en el municipio de Alhaurín el Grande que estaba siendo utilizada por esta organización criminal.

En el marco del dispositivo, se ha efectuado una entrada y registro en una vivienda en la citada localidad con la preceptiva autorización judicial, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En el registro practicado se han incautado 10.570 euros en efectivos, una libreta con anotaciones de gran valor para la investigación y un importante acopio de material logístico compuesto por 229 garrafas de 25 litros de combustible, sumando un total de 4.580 litros, así como otras 483 garrafas vacías.

Durante la actuación han sido detenidas dos personas a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad colectiva.

En esta operación ha sido desarrollada por efectivos del Puesto Principal de Alhaurín el Grande, de Guadiaro, Unidad Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Compañía Fiscal de la Guardia Civil de Málaga y distintas unidades de las Comandancias de Algeciras y Málaga.