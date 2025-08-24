Dos detenidos por el apuñalamiento con arma blanca en la Alameda de Capuchinos de Málaga saldado con un fallecido

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 23 años han sido detenidos tras resultar heridos en un apuñalamiento con arma blanca, saldado con un tercer joven de 21 años fallecido, ocurrido en la mañana de este domingo en la Alameda de Capuchinos, a la altura de la oficina de Correos, en la ciudad de Málaga. En el mismo altercado, un tercer joven de 21 años ha fallecido.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Policía Nacional ha procedido a la detención de los dos implicados este domingo por la mañana, después de que la víctima falleciera al llegar al Hospital Regional de Málaga.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado a esta agencia que los hechos han ocurrido alrededor de las 7,40 horas de este domingo, cuando varios testigos contactaron con este servicio para alertar sobre el altercado.

Desde la sala coordinadora se han activado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. La gravedad de los heridos aún se desconoce.