Detenido en Málaga tras una agresión a un policía local fuera de servicio durante el robo de un móvil

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha sido detenido en Málaga en relación con una agresión a un policía local del municipio malagueño de Marbella, que se encontraba fuera de servicio, durante el robo de un móvil.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.50 horas de este pasado viernes en la avenida Ortega y Gasset, en las inmediaciones del Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Al parecer, el presunto autor de los hechos agredió al agente de forma sorpresiva, lo que le hizo caer al suelo, donde continuó la agresión, hasta que llegó una patrulla de la Policía Local de Málaga, que redujo al hombre.

Por el momento se desconoce si el agente había presenciado el robo y fue agredido al tratar de impedirlo o si fue él la víctima. El presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado a la Policía Nacional. La víctima, por su parte, fue evacuada al hospital.