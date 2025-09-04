Dos detenidos al desarticular en Málaga un narcopiso donde se vendían varios tipos de droga y se permitía el consumo

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en el Distrito Este de Málaga en el que se distribuía y permitía el consumo en el inmueble de una amplia variedad de drogas. Los agentes han detenido a dos personas al frente del negocio ilícito por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

En un registro en el domicilio, los investigadores han intervenido más de 150.000 euros en efectivo y, además, han incautado 96 gramos de mefedrona, seis gramos de cocaína, once gramos de hachís, 12,5 gramos de marihuana, media docena de botellas de éxtasis líquido, varios botes de GHB y Popper, además de útiles para el pesaje y dispensa de las sustancias, y anotaciones contables de la venta de estupefacientes.

La operación 'Wapo', llevada a cabo por investigadores de la Comisaría de Distrito Este de Málaga, se inició a partir de una información que apuntaba al menudeo de droga en un inmueble de la zona.

Continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en torno al supuesto narcopiso, confirmando las continuas entradas y salidas de clientes que se aproximaban al inmueble para adquirir sus dosis de droga o incluso para consumirlas en su interior.

Precisamente, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca de la vivienda. Esta diligencia motivaría, posteriormente, la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente.

Finalmente, una vez recabadas las pruebas sobre la actividad ilícita que se llevaba a cabo en el piso, los agentes practicaron un registro en el mismo. Allí se detuvo a dos hombres, situados al frente del negocio, e intervinieron una amplia variedad de sustancias, además de más de 150.000 euros.