Dos heridos en una colisión frontal entre dos turismos en la A-7 en Estepona (Málaga)

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MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la colisión frontal de dos turismos en el kilómetro 1.059 de la A-7 en sentido Málaga, en el término municipal de Estepona (Málaga).

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha ocurrido a las 03,40 horas de este viernes y los afectados han sido una mujer de 46 años y un hombre de 41 que habrían sido evacuados posteriormente al Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).

Además, la mujer habría quedado atrapada en el interior del vehículo tras la colisión y los operarios de bomberos tuvieron que intervenir para rescatarla.