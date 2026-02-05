'Los dos hidalgos de Verona' de Shakespeare, en escena el 20 y 21 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga

Archivo - 'Los Dos Hidalgos De Verona' De William Shakespeare, En Escena El 20 Y 21 De Febrero En El Teatro Del Soho Caixabank De Málaga - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acoge el 20 y el 21 de febrero la puesta en escena de 'Los dos hidalgos de Verona', un clásico de uno de los autores más célebres de la literatura universal, William Shakespeare. Se trata de una de sus primeras comedias y explora las tensiones entre la amistad y el amor.

En la dirección de esta propuesta se encuentra el aclamado director británico Declan Donnellan, uno de los más grandes especialistas en Shakespeare en el mundo, galardonado con cuatro Premios Olivier, la Orden de Carlomagno de Andorra, el Premio Internacional Stanislavski de Moscú y el León de Oro de Venecia, entre otros. Se trata de una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona Teatro y Cheek by Jowl.

Esta adaptación de la mano de Donnellan y el diseñador de teatro británico Nick Ormerod cuenta con un gran reparto encabezado por Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

Las funciones en Málaga serán el viernes 20 y sábado 21 de febrero a las 19.00 horas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

ARGUMENTO

Si Shakespeare es uno de los constructores del alma humana moderna, como afirma Harold Bloom, en 'Los dos hidalgos de Verona' empieza a desarrollar muchos de los elementos que van a definir esa concepción del ser humano. Los dos hidalgos es una de las primeras comedias en las que afina las tensiones entre amistad y amor, tensiones que ocupaban un espacio no menor en la literatura de fines del Renacimiento.

La amistad entendida como una forma de amor sin sexo estaba siendo tratada desde muchas perspectivas y enaltecida como una forma de alto compromiso sentimental o puesta a las relaciones amorosas.

Escrita poco tiempo antes que 'Romeo y Julieta', comparte con esta numerosos puntos de vista y de tensión dramática. Encontramos también en ella una de las creaciones más emblemáticas del personaje del criado cómico, que va a generar un modelo que alimentará posteriormente tanto el teatro del Bardo como el de sus seguidores.