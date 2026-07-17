Elevado a fase de emergencia sitaución operativa 1 por el incendio forestal de Árchez (Málaga)

Incendio en Árchez - INFOCA

ÁRCHEZ (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio forestal declarado este viernes en el municipio malagueño de Árchez.

Así, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 12,44 horas en el paraje Barranco de la Fuente del citado municipio.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se han desplazado dos helicópteros ligeros, dos semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, uno de coordinación, 17 efectivos por tierra y un camión autobomba que continúan trabajando en la estabilización del fuego.

Como medida preventiva, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Así como cerrar puertas y ventanas si te afecta el humo, proteger especialmente a niños, mayores y personas vulnerables.