Emasa lanza una nueva campaña de concienciación para evitar que las toallitas higiénicas sean arrojadas al inodoro

Cartel de la campaña lanzada por Emasa para evitar que las toallitas higiénicas sean arrojadas al inodoro - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ha lanzado este viernes, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, una nueva campaña de sensibilización ciudadana para concienciar sobre la forma correcta de desechar las toallitas higiénicas con el objetivo de evitar que estos artículos, junto a otros residuos sólidos, sean arrojados al inodoro.

Bajo el lema 'El crimen del váter: la toallita húmeda, culpable con antecedentes', la campaña utiliza la estética y narrativa de una investigación policial para captar la atención de la ciudadanía y trasladar un mensaje claro: las toallitas húmedas no deben arrojarse al inodoro, sino depositarse siempre en la papelera.

Emasa retiró durante el año pasado un total de 2.345 toneladas de residuos sólidos procedentes de las aguas residuales de la ciudad, pese a los problemas medioambientales y el mayor coste en los procesos de saneamiento y depuración que genera el vertido al inodoro de desechos higiénicos no biodegradables, en su mayoría toallitas, aunque también otros desechos como bastoncillos o compresas, lo que podría evitarse suprimiendo este tipo de hábitos, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

La presencia de estos desechos en las redes de saneamiento no es solo perjudicial para el medioambiente, sino que también afectan a las infraestructuras y equipos que intervienen en la conducción, transporte y proceso del agua residual provocando numerosas averías.

En este sentido, la limpieza y retirada de residuos sólidos en las redes, en las estaciones de bombeo y en las depuradoras, así como el traslado de los mismos al Centro Ambiental de Los Ruices suponen para Emasa un coste anual de 1,9 millones de euros, a los que habría que sumar las inversiones que se llevan a cabo para reducir la presencia de residuos sólidos.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Málaga se insiste en pedir una mayor colaboración ciudadana para disminuir la cantidad de residuos vertidos a las redes de saneamiento.

CAMPAÑA

En este contexto se enmarca la nueva campaña de Emasa, que utiliza una narrativa de una investigación policial en la que todas las pistas conducen al mismo culpable: la toallita húmeda. A través de tres gráficas principales se traslada al ciudadano las claves para que actúe como un detective y trate de resolver un caso relacionado con los atascos, averías y residuos que aparecen en la red de saneamiento.

Frases como 'La toallita húmeda. Culpable con antecedentes', 'El análisis del agua confirma el crimen' o 'Las cañerías no mienten' forman parte de una investigación que culmina con una sentencia clara: las toallitas siempre a la papelera.

Esta iniciativa tendrá presencia en distintos soportes de comunicación de la ciudad, incluyendo autobuses de la EMT, radio, redes sociales, prensa digital, mupis, pantallas digitales y relojes urbanos, con el objetivo de amplificar el mensaje y llegar al mayor número posible de personas. Y, a través de las redes sociales de Emasa y en su página web corporativa, se desarrollará la investigación completa.