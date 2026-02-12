Emasa tiene en marcha obras para reducir los riesgos de inundación en distintos de Málaga puntos por 11,5 millones

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, informa sobre actuaciones de Emasa para reducir los riesgos de inundación en distintos puntos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), tiene en marcha o está a punto de iniciar una decena de obras para aumentar la capacidad de drenaje y avanzar en la separación de redes de saneamiento y pluviales para seguir reduciendo los riesgos de inundación en distintos puntos de la ciudad por un importe que supera los 11,5 millones de euros.

Al reciente comienzo de los trabajos que mejorarán la canalización de las aguas pluviales en el entorno de las calles Torremolinos, San Javier y Enrique Van Dulken (Churriana), se añaden los que se están llevando a cabo en la avenida Salvador Allende (distrito Este), en la zona suroeste de la barriada Palma-Palmilla y en la calle Federico Orellana Toledano (Carretera de Cádiz), así como los previstos para las próximas semanas en la calle San Nicolás (Centro).

En paralelo, también se está ejecutando la primera fase de la rehabilitación del colector histórico Carretería que abarca el tramo desde la plaza de la Victoria hasta la calle Prim (Centro), están formalizados los contratos para la segunda fase del citado colector (entre Prim y Comandante Benítez) y para la separación de redes de residuales y pluviales en la Carretera de Guadalmar desde el parque empresarial Villa Rosa hasta la estación de bombeo Pascal en el marco de la remodelación de todo el sistema de saneamiento que se está ejecutando en Guadalmar, y está en fase de licitación la renovación de las redes en Pedregalejo Alto.

Estas actuaciones, que suman un importe de 11.581.915,5 euros (IVA incluido), forman parte del plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Este plan está estructurado en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentra el relativo a la mejora de la separación de redes de saneamiento y el drenaje de aguas pluviales de la ciudad.

Así lo ha señalado la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, que ha informado del estado de estas actuaciones, a las que en los próximos meses está previsto que se sumen otras pendientes de licitación como la renovación de redes en la barriada de La Mosca o la mejora del drenaje urbano desde la barriada de Dos Hermanas hasta el mar mediante la construcción de un nuevo cajón de pluviales que complementará al ya existente en la avenida de la Paloma.

ACTUACIONES

Sobre la mejora del drenaje urbano y separación de redes en avenida Salvador Allende, ha detallado que la obra comenzó a mediados de noviembre del año pasado con un presupuesto 383.279,79 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta actuación, adjudicada a la UTE Martín Casillas-Vialterra, permitirá mejorar la capacidad de drenaje y reducir la acumulación de agua en episodios de lluvia intensa en la parte baja de la barriada de El Palo, junto al cementerio. Para solucionar esta situación ya se ejecutaron obras de separación de redes desde la Carretera de Olías y la calle Almería hasta el arroyo Gálica.

Por otro lado, sobre la separación de redes y mejora del drenaje en la avenida de San Javier y la calle Torremolinos ha explicado que cuenta con un presupuesto de 1.678.583 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses. Los trabajos, a cargo de la UTE Martín Casillas-Vialterra, han empezado a comienzos de enero en el tramo comprendido entre las calles Rigoberta Menchú, Enrique Van Dulken y Maestro Vert, con una duración prevista de un mes. Con esta actuación se pretenden eliminar los riesgos de inundación en este entorno y el de la calle Soto de Langa.

Por otro lado, está la separación de redes en la calle Abogado Federico Orellana Toledano. Los trabajos comenzaron a finales de noviembre del año pasado con un presupuesto de 1.561.842,26 euros (IVA incluido) y una duración estimada de once meses. Con esta obra, que reducirá los alivios por lluvias y contribuirá a reducir los riesgos de inundaciones en la zona, se dará continuidad a la separación de redes ya ejecutada en esta zona con un colector receptor de aguas residuales en el tramo de la avenida Sor Teresa Prat comprendido entre Abogado Federico Orellana Toledo y Concejal Muñoz Cerván.

RENOVACIÓN REDES PALMA-PALMILLA

De igual modo, sobre la renovación de redes en la barriada Palma-Palmilla ha detallado que los trabajos comenzaron en agosto del año pasado con un presupuesto de 911.124,91 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de diez meses.

Esta primera fase, adjudicada a Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, forma parte de las acciones programadas para renovar las mallas de distribución de agua potable en varias barriadas históricas donde se concentran un mayor número de averías y donde se estima que se producen un mayor porcentaje de pérdidas, así como renovar la red de saneamiento para evitar filtraciones al subsuelo y mejorar la capacidad de drenaje urbano y contribuir a prevenir riesgos de inundación.

Esta actuación se desarrolla en la zona suroeste de la barriada, abarcando el área delimitada por las Cabriel, Doctor Salguero Morales, Doctor Burgos Bravo y Bidasoa.

Por otro lado, está la separación de redes en la calle San Nicolás. Se ha proyectado la renovación de la red a lo largo de toda la calle mediante colectores de aguas pluviales con una longitud de 355 metros. Además, también están previstos nuevos colectores de aguas residuales, incluyendo en este caso la sustitución de un tramo de la calle Topete.

Asimismo, ha informado sobre la renovación de infraestructuras hidráulicas y reurbanización en Pedregalejo Alto. Emasa ha activado los trámites para licitar las obras de renovación de la red existente en las calles Brasil, Portugal, Etiopía, Joaquín Palmerola Buxados y Conde de Lemos, con un presupuesto de 1.968.936,24 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

En relación con la remodelación del colector histórico Carretería ha explicado que desde finales de junio del año pasado se está ejecutando la primera fase de las obras de rehabilitación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico.

La ejecución de esta primera fase fue adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Apimosa y Actua Infraestructuras por un importe de 1.787.221,24 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses (la inversión total es de 1.895.134,85 euros si se suman los contratos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, y control arqueológico).

En paralelo, se acaba de formalizar el contrato de la segunda fase, que incluye las obras previstas para desviar el colector bajo el puente de Tetuán, por el paso inferior Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez.

GUADALMAR

Por otro lado, ha informado en relación con la separación de redes en la Carretera de Guadalmar y parque empresarial Villa Rosa. Los trabajos abarcan el tramo de la carretera de Guadalmar comprendido entre la avenida de Velázquez (MA-21) y la futura estación de bombeo de aguas residuales Pascal, que se ubicará en la margen oriental de esta vía, en el parque empresarial Villa Rosa.

El proyecto, con un presupuesto de 1.275.661,9 euros (IVA incluido), está adjudicado a PTOC y UC10 dentro del contrato de construcción de una red para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos con agua regenerada en la estación depuradora del Guadalhorce por un importe total de 6.541.129,1 euros.

Por otra parte, Emasa también tiene en contratación la segunda fase del proyecto de renovación de conducciones desde Sacaba hasta la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce, que salió a licitación con un presupuesto 4.917.592,54 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.