El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, da a conocer dos premios literarios. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha dado a conocer los fallos de las ediciones de 2026 de dos de sus galardones literarios, como es el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años, que ha recaído en Emmanuel Guerra; y el Premio Internacional de Ensayo María Zambrano con el que se ha alzado Eduardo Valencia.

En concreto, el joven poeta sevillano Emmanuel Guerra ha ganado con 'Bajo la piel de la tierra' la vigésimo séptima convocatoria del Premio Emilio Prados, dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra en la editorial Pre-Textos.

Por su parte, la quinta edición del Premio María Zambrano de Ensayo ha repartido sus 10.000 euros de dotación entre dos ganadores. El primero, de 6.000 euros, ha recaído en el autor navarro Eduardo Valencia Tirapu por su obra 'El desplazamiento del valor. María Zambrano ante la palabra calculada', que será publicada por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).

El segundo premio, de 4.000 euros, ha sido para el granadino Santiago Martín Arnedo por 'Sobre el instante. Cuando María Zambrano leyó a Kafka'.

Así lo ha detallado el vicepresidente de la Diputación malagueña y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, con motivo de estos premios, dado a conocer en la nueva sede de la Generación del 27 en el Palacio de Valdeflores.

El diputado ha asegurado que estos galardones --y también el Premio de Poesía Generación del 27, que se fallará en los próximos días-- "tienen un alcance internacional y están muy arraigados en el mundo de las letras".

López Mestanza ha explicado que al poemario de Emmanuel Guerra 'Bajo la piel de la tierra' ha sido el premiado por unanimidad entre las 65 obras presentadas este año al Premio Internacional de Poesía Emilio Prados. "Ha sido destacado por su originalidad poco frecuente y por haber escogido un lenguaje sobrio y transparente, a veces duro, como los restos de los que nos habla", ha avanzado.

Se trata de un poemario que aparece ante el lector como el diario de excavación de un arqueólogo, un viaje, a la vez real y metafórico, del yo que escribe, hacia su propia vida, pero también hacia el pasado y las profundidades de nuestra especie.

El jurado del Emilio Prados ha estado presidido por el poeta Carlos Marzal y también lo han compuesto las poetas y profesoras Ada Salas y Esperanza López Parada; el editor Manuel Borrás, en representación de la editorial Pre-Textos con voz pero sin voto; José Antonio Mesa Toré, director del Centro Cultural Generación del 27; y la técnico de Cultura María Jesús Bernet como Secretaria.

Emmanuel Guerra (Montellano, Sevilla, 1999) es escritor y entrenador de CrossFit. Fue soldado de la Brigada Paracaidista y reside en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, donde compagina la escritura con el entrenamiento. Es el autor de las novelas 'Juego de corazones rotos' (publicada por Selecta, sello de Penguin Random House) y 'La lista del hambre' (Octubre Negro Ediciones).

En su faceta como poeta, ha sido reconocido con el LXXIII Premio de Poesía 'Alcaraván' 2026, convocado por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y además se alzó con el XXXI Premio de Poesía Luz del Ayuntamiento de Tarifa en 2025.

Ahora, su universo poético ha sido distinguido con el prestigioso Premio Emilio Prados, que inició su andadura en el año 2000. A lo largo de su ya más de un cuarto de siglo de historia, este certamen del Centro Cultural Generación del 27 ha dado a conocer a poetas que luego se convirtieron en voces consolidadas del panorama nacional como Josep María Rodríguez, Carlos Pardo, Lola Mascarell, Juan Manuel Romero, Gracia Aguilar o Rafael Espejo, y también al cubano Alexis Díaz-Pimienta, el mexicano Omar Pimienta o el dominicano Alejandro González Luna.

En sus últimas ediciones, los jóvenes autores reconocidos con este galardón han sido Virginia Navalón (2018), Ángelo Néstore (2019), Juan de Beatriz (2020), Daniel Fernández (2021), Rodrigo Olay (2022), Javier Adrada (2023), Sebastián Martínez (2024) y Álvaro Carbonell (2025).

ENSAYO

Durante el mismo acto, el diputado de Cultura se ha referido a las obras ganadoras del V Premio Internacional María Zambrano de Ensayo y ha subrayado que "los dos ensayos premiados toman como referencia el legado de la pensadora malagueña, y esto entronca con el principal propósito con el que se creó este galardón".

El autor del libro premiado en primer lugar con 6.000 euros y su publicación, 'El desplazamiento del valor. María Zambrano ante la palabra calculada', es Eduardo Valencia Tirapu (Pamplona, 1963). Este lingüista computacional y econometrista navarro ha publicado otros ensayos sobre inteligencia artificial, gobernanza tecnológica y lenguaje en español, inglés y euskera.

El ganador de los 4.000 euros del segundo premio, por 'Sobre el instante. Cuando María Zambrano leyó a Kafka', es el profesor del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada Santiago Martín Arnedo (Granada, 1971). Está especializado en literatura alemana contemporánea y ha publicado numerosos artículos y monografías sobre esta materia.

El jurado de esta quinta edición ha tenido como presidente al poeta y profesor Francisco Ruiz Noguera, catedrático de Lengua y Literatura y director de la Cátedra María Zambrano de la Universidad de Málaga, a quien han acompañado la profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en la UMA Rosa Fernández Gómez; Rosa Mascarell, que fue secretaria de María Zambrano y es miembro del Patronato de la Fundación dedicada a la filósofa; el director del Centro Cultural Generación del 27 José Antonio Mesa Toré; y la técnico de Cultura María Jesús Bernet como Secretaria.

Al desvelar el fallo del jurado presidido por él, Francisco Ruiz Noguera ha explicado que los premiados han sido "dos ensayos estupendos, muy bien escritos, y ambos contienen una reflexión de carácter filosófico y literario sobre el asunto del que tratan, conectándolo con distintas obras de María Zambrano".

"El primer premio reflexiona sobre el valor de la palabra en la IA en conexión con la obra de María Zambrano, muestra la palabra de lo vivido frente a la palabra de lo almacenado, que no es creativa; y el segundo premio es un texto que trata sobre el alto y singular valor de la palabra en determinados autores", ha añadido el presidente del jurado.

Este Premio Internacional de Ensayo María Zambrano fue creado hace cinco años por la Diputación de Málaga, con la finalidad de incentivar la investigación sobre la vida y la obra de la pensadora de Vélez-Málaga vinculada a la Generación del 27 o la realización de trabajos que indagaran en las relaciones entre literatura y filosofía.

La ganadora de este galardón en 2025 fue María del Carmen Piñas Saura por su obra 'Artesanía de la luz', y el segundo premio recayó en Domingo Alberto Vital Díaz por 'María y otros poetas: una mujer y lo divino'.

En las restantes ediciones anteriores, el primer premio lo obtuvieron las obras 'L'Altro Viaggio de Dante. Un análisis filosófico del viaje a través de La Divina Comedia', de María Rodríguez Lorca, en 2022; 'Panorámicas íntimas', de Beatriz Santiago y Vicente Ordóñez, en 2023; y 'El silbido de la seducción. Lo ofídico en María Zambrano', de Herminia Luque Ortiz, en 2024.