La empresa Research Agora Collective SL, ganadora del XXIII Premio Junior que concede el Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Research Agora Collective SL ha sido la ganadora del XXIII Premio Junior que concede el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y que está dotado con un premio económico de 10.000 euros.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha asistido a la gala de entrega que se ha celebrado este miércoles en el Teatro Echegaray. Estos galardones se convocan desde hace más de dos décadas con el objetivo de fomentar y consolidar el tejido empresarial malagueño.

La empresa ganadora desarrolla una plataforma digital de ciencia abierta que transforma el modo en el que se comparte, valida y evalúa la investigación científica. Research Agora permite a los investigadores publicar 'Marbles', que son contribuciones breves revisadas por pares, como datos negativos, réplicas y métodos alternativos, que complementan estudios ya publicados.

Con este sistema modular, transparente y ágil, la plataforma reduce el desperdicio científico estimado en torno al 85% del conocimiento generado, al tiempo que promueve una evaluación más justa, plural y rigurosa del trabajo académico.

En cuanto al modelo de negocio, Research Agora genera un sistema sostenible basado en tarifas diferenciadas y suscripciones institucionales que impulsa la creación de empleo cualificado y la innovación tecnológica desde Málaga. Su apuesta por la ciencia abierta se alinea con reformas internacionales como DORA y ARRA, posicionando a la ciudad como referente en innovación digital aplicada a la investigación.

Con este proyecto, Research Agora Collective SL ha resultado ganadora de la edición 2025 del Premio Junior y recibe por ello una subvención a fondo perdido de 10.000 euros. Se trata del premio con mayor dotación económica de la provincia en cuanto a consolidación del tejido empresarial se refiere.

El galardón reconoce el esfuerzo realizado por los emprendedores malagueños basándose para su concesión en criterios como la creación de empleo, originalidad del proyecto, el grado de consolidación de la empresa y la contribución al desarrollo económico de la ciudad.

El Premio Junior es otorgado por un jurado compuesto por un representante de la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios, la escuela de negocios ESESA, el IMFE y las personas particulares que hayan participado en la votación a través de las redes sociales.

Pueden optar a este premio las empresas de reciente creación que hayan sido constituidas o que hayan iniciado su actividad empresarial en los tres últimos años, integradas mayoritariamente por personas menores de 35 años, y cuya actividad principal sea desarrollada en el término municipal de Málaga.

En esta vigesimotercera edición han llegado a la fase final las siguientes 12 empresas: Oneclub App SL; 5 Sentidos Salud y Bienestar SL; Laura Bernal-Comienzos; Dulcero Pastry S. Coop. And.; Juan Pablo Montoya Santa-Dastx; Cliché Gallery; Nos Casamos S. Coop. And.; Xcelentech; Research Agora Collective SL; Álvaro Torrent Calvo-Host Helper AI; Paula Ruiz López-La Maruja Bakery; y Armony Duo ESPJ.

CASI 900 EMPRESAS EN 23 EDICIONES

El IMFE del Ayuntamiento de Málaga convoca y organiza desde el año 2002 el Premio Junior para Empresas con el objetivo de premiar la iniciativa empresarial y la creación de empleo de los jóvenes emprendedores malagueños. A lo largo de estas 23 ediciones se han presentado a este premio casi 900 empresas, dato que lo consolida como referente de apoyo empresarial.

Desde el año 2005, la elección del ganador se ha realizado mediante la fórmula de concurso televisivo emitido en Canal Málaga. Desde el mes de septiembre se ha presentado una empresa finalista cada viernes, de 21.00 a 22.00 horas, para que los telespectadores conozcan a cada uno de los 12 finalistas, a la vez que puedan participar en el concurso dando su apoyo a su empresa preferida.

En cada uno de estos programas los emprendedores exponen su empresa al tiempo que dan respuesta a las distintas preguntas que los miembros del jurado les plantean. Los ciudadanos malagueños también han podido participar como parte activa del jurado, mediante votación a través de la página de Facebook del IMFE.