Los empresarios hoteleros de la Costa del Sol de Málaga nombran a Patricio Gutiérrez como nuevo gerente de Aehcos

Patricio Gutiérrez del Álamo Cerrato, nuevo gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). - AEHCOS

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha anunciado el nombramiento de Patricio Gutiérrez del Álamo Cerrato como nuevo gerente de la organización, en el marco de su nueva etapa estratégica para el período 2025-2029.

Según ha precisado la entidad en una nota, este nombramiento responde al proceso de transformación que está llevando a cabo la asociación, orientado a fortalecer su estructura interna, mejorar la competitividad del sector y ampliar los servicios ofrecidos a sus asociados.

Además, ha explicado que la figura del gerente se configura como "un pilar clave" en esta evolución, con responsabilidades en áreas como la gestión operativa, la comunicación institucional, la atención de los socios y el fomento participativo, el desarrollo de proyectos estratégicos, la digitalización y parte de la interlocución con administraciones y entidades del sector.

Patricio Gutiérrez del Álamo Cerrato, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de dos décadas en dirección empresarial, gestión de equipos y desarrollo de estrategias comerciales, habiendo desempeñado puestos de alta responsabilidad en compañías de referencia y liderando proyectos complejos en distintos ámbitos.

Su perfil combina visión estratégica, capacidad de negociación y una amplia experiencia en relaciones institucionales. Junto a este nombramiento, Aehcos, incorpora asimismo, a Inmaculada Gambero Sánchez, quien se suma al equipo para reforzar las áreas de gestión administrativa, atención a las empresas colaboradoras, y dinamización de iniciativas.

Con una dilatada experiencia en gestión de oficinas, organización de campañas y relación con empresas y administraciones, aportará un enfoque operativo clave para el funcionamiento diario de la asociación. "La incorporación de Patricio Gutiérrez del Álamo supone un paso firme en la profesionalización y modernización de la asociación. Su experiencia, capacidad de liderazgo y conocimiento en la gestión empresarial serán fundamentales para afrontar los retos del sector en los próximos años", ha destacado el presidente de la patronal hotelera, José Luque.

Asimismo, ha puesto en valor que la llegada de Inmaculada Gambero refuerza áreas clave del día a día de Aehcos, aportando la gestión con las empresas colaboradoras, organización y eficiencia en la gestión, aspectos esenciales en esta nueva etapa de crecimiento. "Con este nuevo equipo damos un impulso decidido a nuestra estructura interna para seguir siendo una voz sólida y representativa del sector hotelero en la Costa del Sol, mejorando nuestra capacidad de servicio, innovación y presencia institucional", ha concluido José Luque.