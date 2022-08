La EMT pondrá en marcha un dispositivo especial para la Feria de Málaga con un 25% más de servicios diarios

Todos los autobuses de la línea F, que conecta el centro y el Real a un precio de dos euros, permitirán el pago con tarjeta de crédito

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) pone en marcha un amplio dispositivo de servicios especiales y refuerzos para facilitar la movilidad tanto al Cortijo de Torres como al Centro Histórico durante la Feria de Málaga, con un 25% más de servicios diarios respecto a una jornada normal.

Así, al servicio ordinario que presta la EMT durante el día se suma la puesta en marcha de 17 líneas especiales a partir de las 20.00 horas que unen todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que sumar la línea F que enlaza la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas.

En el caso de la Feria del Centro, se podrán utilizar todos los títulos de transporte (tarjeta multiviaje, jubilado, estudiante) a los precios habituales durante todo el año, salvo la línea F que une el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

En lo que respecta a la Feria de noche, a partir de las 20.00 horas, los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de dos euros. Como novedad, la mayoría de los autobuses contarán con la posibilidad de abonar el billete con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Para facilitar la identificación de los autobuses que cuentan con esta novedad, se han instalado unas pegatinas junto a la puerta de acceso para que los usuarios puedan saber previamente si podrán abonar el billete especial con tarjeta bancaria.

La Línea F, por su parte, conectará durante las 24 horas la Feria del Centro con el recinto de Cortijo de Torres. Tendrá igualmente un precio de dos euros y, en este caso, todos los autobuses contarán con las nuevas máquinas validadoras, por lo que será posible abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta bancaria.

El precio del billete para acudir a la feria de noche (servicios especiales directos desde los barrios hasta el Real) así como de la Línea F tiene el mismo importe de 2018, tras la bajada de 30 céntimos llevada a cabo excepcionalmente en 2019 y que pudo aplicarse debido al precio que tenía entonces el combustible, menos de la mitad que el que tiene ahora.

Al respecto, el concejal de Movilidad, José del Río, ha recordado que se recupera el precio de 2018 para los servicios especiales de Feria pero ha indicado que en los próximos meses "habrá una reducción del precio de los servicios regulares de transporte público de Málaga e irá más allá de la que aplicará el Gobierno".

De este modo, ha añadido, los usuarios habituales del transporte público "quienes lo utilizan para desplazarse hasta su lugar de trabajo o su centro de estudios, por ejemplo" no soportarán el encarecimiento del petróleo y la subida de los costes que sí están afrontando las empresas de transporte.

Del Río ha explicado que este año la EMT no comercializará una tarjeta especial de Feria, a la vista de los resultados de 2019, cuando no se vendieron las unidades previstas y se constató una menor aceptación de este título. En este punto, ha aclarado que ningún ayuntamiento dispone de tarjeta para servicios especiales de la Feria: "En nuestro caso, analizando el comportamiento de los usuarios en 2019, se ha constatado que no había demanda suficiente y por tanto no parece lógico mantenerla".

NOCHE DE LOS FUEGOS Y FERIA

El día 12 de agosto, noche de los fuegos artificiales, se reforzarán las líneas en las horas anteriores al inicio de los mismos así como durante y después de estos. Para el horario de tarde-noche la oferta especial alcanzará las 78.000 plazas adicionales al servicio convencional, lo que representa un 10% más con respecto al año 2019. El servicio especial funcionará hasta las 04.00 horas, si bien se prolongará en caso de que sea necesario.

En el caso de la Feria de día, las líneas que conectan con el centro de la ciudad se reforzarán y se mantiene una línea especial que conectará directamente el centro con el Real, con cabecera en el lateral norte de la Alameda, entre calle Larios y Puerta del Mar.

Este servicio (Línea F) estará señalado en los grandes paneles electrónicos frontales de los autobuses con la palabra 'FERIA' y en el panel lateral y trasero con 'F'. La línea directa funcionará las 24 horas del día, durante toda la feria. En todos los autobuses de la línea 'F' se podrá pagar también con tarjeta VISA o Mastercard, han reiterado.

Un año más se potencian especialmente las 6 líneas (Líneas 4, 18, 19, 20, 22 y línea especial F) que durante el día conectan directamente con el Real desde los distritos Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

Es decir, que los barrios de La Malagueta, Centro, El Perchel, Los Tilos, Cruz Humilladero, La Unión, Intelhorce, Campanillas, Huerta Nueva, Alegría de la Huerta, Jardín de Málaga, Cortijo Bazán, Los Cipreses, Mangas Verdes, Los Naranjos, La Palma, La Palmilla, Las Rocas, Arroyo de los Ángeles, Parque Victoria Eugenia, Pavero, Camino de Antequera, Las Morillas, Las Flores, Segalerva, Arroyo de los Ángeles, El Molinillo, Mármoles, La Unión, Nuestra Señora del Carmen, Alcalde Díaz Zafra, Virgen de Belén, La Paz, La Luz, Vista Franca, Girón, Huelin y algunos más tendrán servicio diurno al Real al precio ordinario del resto del año.

La EMT ofrecerá un total de 17 líneas especiales directas al Real desde cada barrio. El horario oficial de las líneas directas nocturnas a la feria es de 20.00 a 06.00 horas. La conexión con el centro de la ciudad está garantizada las 24 horas con la línea F.

Todas las paradas con destino a Feria tendrán un distintivo especial.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

En las cabeceras del Real habrá un Centro de Control e Información permanente durante la noche para atender y solucionar todas las dudas y preguntas que surjan en torno al servicio de la EMT durante la Feria. Los autobuses destinados a la Feria llevan adhesivos alusivos indicando que se trata de un servicio especial.

Así, se instalarán paneles informativos del tiempo de espera en el Real de la Feria (cabecera de líneas), que funcionarán de la misma manera que los paneles del resto de las líneas de la EMT lo que aumenta la fiabilidad y comodidad del servicio en la zona de las paradas del Real.

La EMT proporcionará información puntual sobre todo lo que acontezca e interese del dispositivo de autobuses en Feria en los paneles electrónicos informativos de las cabeceras, en la página web: www.emtmalaga.es y en los perfiles de las redes sociales Facebook www.facebook.com/emtmalaga Instagram www.instagram.com/emtmalaga/ y Twitter www.twitter.com/emt_malaga. Para potenciar el uso del autobús en Feria, la EMT lanza un año más una campaña informativa, en este caso con el lema: 'Ganas de FERIA... ¡Te llevamos'.