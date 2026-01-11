La EMT registró más de 53 millones de viajeros durante 2025 en Málaga

Archivo - Autobús híbrido de la EMT Málaga en una de las calles de la ciudad en imagen de archivo. - EMT MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 53 millones de viajeros optaron durante el año 2025 por utilizar los servicios de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para realizar sus desplazamientos por la ciudad. Con ese dato, la entidad municipal obtiene el mejor resultado anual de su historia, 53.058.202 viajeros, lo que representa un incremento anual del 4,83%, 2.445.767 más que en 2024.

Durante 2025 se superaron los cuatro millones de viajeros en todos los meses (excepto en el mes de febrero, que cuenta con menos días, en el que se registraron 3.802.844 viajeros), según ha informado el Consistorio malagueño en una nota de prensa.

De esta manera, ha destacado los datos de los meses de octubre, en el que se alcanzaron los 4.819.329 viajeros; mayo con 4.680.255; y julio y agosto con 4.663.376 y 4.630.866 viajeros, respectivamente.

En el caso del mes de junio, con 4.527.206 viajeros, el incremento registrado este año ha sido casi de un 8% más, 325.986, que el mismo mes del año pasado.

Aunque el aumento de viajeros se ha producido en la mayoría de las líneas de la EMT, es reseñable el registrado en las líneas 20 y 2 con un 8,78% y 6,30% más, respectivamente. Cabe recordar que en octubre se implementaron mejoras en ambas líneas que discurren por el distrito Ciudad Jardín.

Por su parte, la macrolínea 8, que conecta desde 2021 el distrito Teatinos (Hospital Clínico) con El Palo, ha incrementado un 8,48% el número de viajeros, lo que supone 300.000 viajeros más respecto al año 2024. Por último, destacable también el incremento de casi 300.000 viajeros (un 5,92% más que en 2024) de la 1, línea que mueve el mayor número de viajeros de la EMT (5.269.257 de viajeros).

Además, el Ayuntamiento de Málaga va a mantener durante 2026 la reducción de entre el 50 y el 40% de los precios del transporte urbano para todos los abonos y tarjetas. Así, desde el 1 de enero se han prorrogado las bonificaciones del transporte público municipal que han estado vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se adscribe a las bonificaciones especiales para los títulos de transporte multiviaje del transporte colectivo, cuantificadas entre un 30 y 20% sobre las tarifas vigentes, el Consistorio, y de acuerdo a la citada norma, volverá a acogerse a dichas bonificaciones para elevar el descuento total hasta el 50 y 40% también durante todo el año 2026.

Asimismo, El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y con la financiación de las bonificaciones al transporte público sostenible del Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha mantenido desde el 1 de enero, la tarjeta con la pueden viajar desde el pasado mes de julio en autobús de forma gratuita los niños y niñas hasta los 14 años, inclusive.