Endesa inicia su proyecto de baterías de litio en las plantas solares de La Vega I y II, las primeras en Andalucía

Instalación de baterías de litio por parte de Endesa en la planta solar de La Vega 1, en el municipio malacitano de Teba. - ENDESA

TEBA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Endesa ha iniciado los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de baterías hibridado en una planta solar en Andalucía. Se trata de las plantas solares de La Vega I y II, en Teba (Málaga) y en funcionamiento desde 2020, que se convierten en las primeras de la compañía en la Península con tecnología 'grid-forming'.

Según ha concretado la compañía en una nota, estas "innovadoras instalaciones" permitirán almacenar parte de la electricidad generada por las plantas solares, "reforzando el aprovechamiento de la energía renovable y aportando mayor flexibilidad a la operación del sistema eléctrico".

Estos proyectos de almacenamiento en baterías se desarrollan en el marco de la 'partnership' de Endesa con Masdar, por la cual, esta última adquirió en 2024 una participación del 49 por ciento del capital social de un perímetro de activos fotovoltaicos. Esta alianza prevé hibridaciones con sistemas de almacenamiento, como este proyecto de Teba, que además ha sido reconocido a nivel europeo en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Los proyectos La Vega I y La Vega II, que se realizarán con las sociedades promotoras Enel Green Power España Solar 1 y Baylio Solar, hibridarán las dos plantas fotovoltaicas que Endesa ya tiene en funcionamiento en Teba (Málaga). Cada instalación dispondrá de una potencia de 12,03 MW y 24 MWh, con cuatro contenedores de baterías de 6,017 MWh cada uno y cuatro inversores.

Esta hibridación "contribuiría a incrementar la capacidad de abastecimiento energético de la instalación existente, ya que la capacidad de las dos instalaciones equivale al consumo eléctrico diario de aproximadamente 5.400 hogares españoles".

La Vega I y La Vega II incorporarán baterías LFP y tecnología 'grid-forming', "contribuyendo a una mayor estabilidad del sistema eléctrico". Estas instalaciones cuentan con reconocimiento europeo en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos Feder 2021-2027 y gestionada por el IDAE. De hecho, de la inversión conjunta de 10,9 millones de euros, 4,4 millones corresponden a financiación pública.

Las obras de construcción han dado inicio en octubre de este año y emplearán a un pico de 25 trabajadores para el conjunto de los dos proyectos, que estarán operativos a finales del 2027. La empleabilidad y el compromiso adquirido de uso de componentes o servicios de origen europeo, incluidos inversores, sistemas auxiliares, comunicaciones e integración, "contribuyen al desarrollo de una cadena de valor vinculada al almacenamiento energético".

Además, los trabajos de investigación y validación tecnológica también se desarrollarán con la participación de Circe y del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas, e incluirán ensayos en planta y estudios específicos sobre el funcionamiento de los equipos en modo 'grid-forming'.

Junto a este proyecto, Endesa ha empezado a construir otro sistema de baterías en Extremadura, en la planta solar de Ardila (Badajoz). Al igual que La Vega I y La Vega II, la batería que se construirá en Extremadura incorporará LFP y tecnología 'grid-forming', contribuyendo igualmente a una mayor estabilidad del sistema eléctrico.

Con La Vega I y II y Ardila, Endesa "avanza en el despliegue de soluciones de almacenamiento asociadas a generación renovable en la Península Ibérica". Los proyectos sitúan a Extremadura y Andalucía en la "primera línea" de esta nueva etapa, "combinando innovación tecnológica, inversión, investigación y colaboración con el territorio".