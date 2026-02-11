Endesa refuerza el suministro eléctrico de Frigiliana - ENDESA

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido cerca de 500.000 euros en el fortalecimiento de la red eléctrica del municipio malagueño de Frigiliana.

Estas actuaciones contribuirán a mejorar la fiabilidad y la calidad del servicio eléctrico de más de 3.000 clientes, según ha indicado Endesa en un comunicado.

Para ello, un equipo de técnicos especializados de la compañía eléctrica ha instalado más de dos kilómetros de nuevo cableado de media tensión, lo que ha permitido establecer una doble alimentación en la localidad, es decir, dos vías alternativas de suministro.

Esta configuración garantiza la continuidad del servicio, ya que, ante una puntual incidencia en una de las líneas, la otra entrará en funcionamiento de forma automática, evitando interrupciones en el suministro eléctrico.

A esta actuación se suma la instalación de un equipo de telemando que permite actuar de forma remota ante cualquier necesidad, reduciendo los tiempos de respuesta en caso de incidencias.

Estas obras se enmarcan en el plan de inversión de e-distribución para Málaga destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.