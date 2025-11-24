Entra en servicio una nueva pista de petanca en el campo de fútbol Roma Luz-Guadaljaire en Málaga

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, ha puesto en servicio una nueva pista de petanca en el campo de fútbol Roma Luz- Guadaljaire en el distrito Carretera de Cádiz.

Así, se han llevado a cabo mejoras en las pistas existentes y se ha incrementado el número de pistas de estas instalaciones. Los concejales de Deporte y del distrito Carretera de Cádiz, Borja Vivas y Francisco Pomares, respectivamente, han visitado este lunes la instalación deportiva.

La nueva superficie ocupa 58,4 metros cuadrados (80 metros de largo por 7,3 metros de ancho) y estará situada en paralelo a una de las bandas del campo de fútbol. Esta intervención no sólo mejorará las condiciones de uso de los espacios de juego, sino que aumenta el número de pistas a cinco.

El Área de Deporte ha acometido esta obra con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz. La ejecución de los trabajos se ha llevado a cabo en dos fases desde finales de 2024 y ha contado con un presupuesto de cerca de 45.000 euros.