Entregan a Virginia Aguilar Bautista el Premio de Aforismos de la Fundación Rafael Pérez Estrada por 'De las nubes'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha entregado este lunes el III Premio de Aforismos de la Fundación Rafael Pérez Estrada a la poeta Virginia Aguilar Bautista, ganadora de la convocatoria de 2018, cuya celebración ha sido posible con el convenio firmado entre la Fundación Unicaja y la Fundación Rafael Pérez Estrada.

De la Torre, acompañado de la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el representante de la Fundación Unicaja, Lucas Martín; y la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello, ha entregado el III Premio de Aforismos 2018 que recayó sobre la poeta malagueña Virginia Aguilar Bautista; y, además, en el acto también se ha presentado la edición de la obra ganadora que lleva por título 'De las nubes'.

Virginia Aguilar Bautista ha explicado que la obra parte de un tema propuesto por la Fundación, como son las nubes, "que a Rafael Pérez Estrada le apasionaba". Así, ha señalado que "quizá con otros temas no me habría resultado sencillo pero actualmente estoy trabajando en un libro que saldrá pronto relacionado con el cielo".

"Cuando vi el tema nubes ya estaba yo en modo estelar", ha reconocido, por lo que decidió "humildemente mandar la propuesta y fue una sorpresa grata cuando recibí la llamada contando que fui premiada".

'De las nubes' se ha impuesto entre los 123 manuscritos recibidos, la mayoría procedentes de España e Hispanoamérica. El jurado destacó de la obra ganadora la extrema concisión de los aforismos cuyo carácter "lúdico, aéreo, vaporoso y efímero" los convierten en metáforas textuales de las nubes. De igual modo, subrayaron "su gran potencia lírica y su poder sugestivo, muy al estilo de los aforismos de Rafael Pérez Estrada".

En esta tercera edición se ha rescatado otro de los temas fundamentales de universo perezestradiano, como son las nubes. Virginia Aguilar Bautista es la primera mujer en obtener el galardón, que en su primera convocatoria --cuyo tema eran los ángeles-- lo obtuvo Julio Herranz por 'Con alas y a lo loco' y el año pasado --cuyo tema eran los espejos-- lo obtuvo Antonio Rivero Taravillo por 'Especulaciones ciegas'.

Cabello ha señalado que el 28 por ciento de las participantes han sido mujeres y el 72 por ciento hombres y "aún así Virginia se ha impuesto" y ha destacado, de igual modo, que el nombre de Rafael Pérez Estada y el de Málaga "está llegando a todas partes del mundo".

Por otro lado, la autora ha explicado que "mi forma de entender la poesía es muy concisa por lo que casa con mi estética el aforismo, que no se aleja con mi forma de entender la poesía". "No me ha resultado muy difícil intentar hacer esta pequeña propuesta", ha reconocido.

También la autora ha valorado que se apueste por este tipo de premios. "Los aforismos siempre es hermana menor de la poesía y no se convocan con frecuencia este tipo de concursos", ha afirmado, asegurando que "ha sido una oportunidad de volver a releer a Rafael, que debe ser leído más y no como una figura malagueña; es un poeta mayor".

Por su parte, De la Torre ha valorado la alta participación. Asimismo, ha destacado el trabajo de la Fundación Rafael Pérez Estrada, incidiendo en que es un autor que "fue y es para Málaga un auténtico lujo el tener".

PREMIO

Al acto de entrega también han asistido Francisco Ruiz Noguera y José Infante, quienes formaron parte del jurado de esta edición del premio y son miembros del consejo asesor de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

El fallo del premio se resolvió el pasado 23 de noviembre en una reunión formal del jurado compuesto por Jesús Aguado, José Infante, Francisco Ruiz Noguera, María José Vergara Pérez y Francisco Cañadas en representación de Fundación Unicaja. Además se contó con las votaciones telemáticas de Aurora Luque y con la participación de Ana Cabello, con voz y sin voto.

El acuerdo con Fundación Unicaja firmado se refrenda por segundo año consecutivo y tiene por objeto establecer una colaboración entre la Fundación Unicaja y la Fundación Rafael Pérez Estrada que permita promover los fines básicos de ambas entidades.

La aportación económica de la entidad se destinará exclusivamente a la tercera edición del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada. Este proyecto se recoge entre las actividades cubiertas por el programa Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025.

La finalidad fundamental de la Fundación Unicaja es el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales, "de ahí la importancia del apoyo a la Fundación Rafael Pérez Estrada que tiene por objetivo la custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos y artísticos que componen el Legado Pérez Estrada, así como el fomento de la cultura escrita y de la lectura".

Con la puesta en marcha de esta tercera edición del Premio de Aforismos, ambas entidades, además de destacar la labor de Rafael Pérez Estrada en la práctica literaria, buscan apoyar, potenciar y fomentar la creación artística y literaria.