Un equipo científico de la UMA identifica nuevas conexiones entre obesidad, diabetes y alzhéimer

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), pertenecientes también a Ibima Plataforma Bionand y al grupo I+D Neuroad, que forma parte de Ciberned, liderado por el investigador David Baglietto-Vargas, con la participación del grupo del doctor Frank LaFerla de la Universidad de California, ha publicado un estudio que revela nuevos hallazgos sobre la progresión del alzhéimer.

El artículo, que ha visto la luz en Cell Communication and Signaling, profundiza en las posibles conexiones entre el tejido adiposo y esta enfermedad neurodegenerativa.

La obesidad y la diabetes son dos factores de riesgo metabólicos más estrechamente relacionados con la aparición y progresión del alzhéimer. Ambas patologías comparten características como el aumento del tamaño del tejido adiposo, una mayor infiltración de células inmunes y una alteración funcional del tejido adiposo blanco.

En este contexto, los investigadores partieron de la hipótesis de que los cambios patológicos que experimenta el tejido adiposo en situaciones de obesidad y diabetes podrían influir directamente sobre el cerebro y favorecer la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa.

Como explican los autores del trabajo, esta hipótesis se sustenta en estudios desarrollados en las últimas décadas, que han demostrado que el tejido adiposo no actúa únicamente como órgano de almacenamiento energético, sino también como un órgano endocrino con una estrecha comunicación con diversos órganos metabólicos, como el hígado, el páncreas, el músculo y el cerebro.

La científica Laura Trujillo-Estrada, autora principal del trabajo, asegura que su equipo está "especialmente interesado en comprender cómo la desregulación del tejido adiposo puede afectar al cerebro y contribuir a la progresión de la enfermedad del alzhéimer".

Para analizar esta relación, los investigadores realizaron trasplantes de tejido adiposo visceral procedente de animales con obesidad y diabetes (modelo db/db) a modelos murinos con predisposición a desarrollar alteraciones similares a las observadas en pacientes con patología tipo alzhéimer (3xTg-AD). Dos semanas después de la intervención, los científicos analizaron los cambios producidos tanto en el tejido adiposo como en el cerebro.

Los resultados del trasplante evidenciaron un incremento notable de la patología asociada a la proteína tau, acompañado de una activación de los procesos neuroinflamatorios. La proteína tau es esencial para que las células cerebrales funcionen correctamente.

En condiciones normales, la proteína tau está regulada y cumple su función de soporte estructural. Sin embargo, en el alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, sufre modificaciones químicas anómalas.

David Baglietto-Vargas, investigador que lidera el estudio, ha declarado que actualmente se encuentran "profundizando en el estudio de los posibles mecanismos inflamatorios inducidos por el trasplante que podrían acelerar la patología tau".

En el estudio se esta sometiendo a animales silvestres a una dieta de tipo occidental durante un periodo de ocho meses que se ha seleccionado "con el objetivo de reproducir los patrones dietéticos predominantes en países desarrollados, donde este tipo de alimentación constituye un problema relevante para la salud pública", ha añadido el investigador.

Baglietto-Vargas ha explicado que los estudios actuales se están centrado en los trasplantes de tejido adiposo procedente de animales alimentados con dieta estándar o dieta occidental a modelos que expresan la proteína tau humana.

Ha asegurado que este enfoque les permitirá "determinar con mayor precisión cómo los hábitos dietéticos propios de los países occidentales afectan al tejido adiposo y, en consecuencia, cómo podrían contribuir como factor de riesgo en la aceleración de la patogénesis de la enfermedad del alzhéimer".

El estudio se ha llevado a cabo de la mano de un grupo de investigadores procedentes del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología (Faculta de Ciencias) y del grupo 'Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer' (Neuroad) de Ibima Plataforma Bionand y Ciberned, liderado por David Baglietto-Vargas, junto a las doctoras Laura Trujillo-Estrada, Raquel Sánchez-Varo, Elisabeth Sánchez-Mejías y Antonia Gutiérrez Pérez, investigadora responsable del grupo Neuroad.

Han colaborado también los investigadores Miriam Bettineti-Luque, Juana Andreo-López, Mario Morales-Cabello y Cynthia Campos-Moreno. Además, ha contado con la colaboración de la University of California, Irvine (EEUU), con el grupo del doctor Frank LaFerla, co-responsable del estudio, las doctoras Stefania Forner y Alessandra Martini, y la investigadora Celia da Cunha.

Asimismo, este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de diversas entidades, entre ellas la Alzheimer's Association, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e Ibima.