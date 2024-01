El equipo de Gobierno valora que el Ayuntamiento de Málaga "ha sido pionero" en la regulación de los patinetes

MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha valorado este miércoles que el Consistorio "ha sido pionero en la regulación de los patinetes", aprovechando que se sabía que se iban a interpretar como vehículo de movilidad personal, y ha destacado la labor de la Policía Local en cuanto a control y sanciones.

Así lo ha señalado Pérez de Siles en rueda de prensa previa al pleno de enero, que tendrá lugar el viernes, y donde ha sido cuestionada por el incidente "sin importancia" del regidor --que "no sufrió prácticamente ningún tipo de daño", de hecho continuó con normalidad durante toda la jornada-- con un patinete.

"Hemos sido pioneros en introducir la regulación de este vehículo en el texto y en el borrador de la ordenanza", en la que "se está trabajando" y que, incluso, se puede producir la posibilidad, ya que lo que entró en vigor hace unos días fue una modificación de la Ley de Seguridad Vial y el Ejecutivo central tiene que desarrollar el reglamento, de que "nosotros aprobemos previamente nuestra regulación propia".

Es más, ha dicho que "es mucho más ambiciosa, incluso, la propia regulación del uso de estos vehículos, de lo que va a ser la propia regulación de la DGT", aludiendo, entre otros, a que la ordenanza contempla que estos vehículos no puedan utilizar las aceras, el uso del casco o el seguro.

"Nuestra propia regulación va mucho más allá que la regulación de la DGT", ha asegurado, al tiempo que ha valorado "la importante la labor de seguimiento, vigilancia, control" de los VMP por parte de la Policía Local. Así, ha explicado que en los dos últimos años la Policía Local ha interpuesto 2.241 denuncias a vehículos de movilidad personal, patinetes y otros vehículos. "Es un dato objetivo que manifiesta la diligencia de este Ayuntamiento", rechazando las críticas.

También Pérez de Siles ha destacado el carácter "pionero" del Ayuntamiento, al ser el primero de España "que se ha preocupado y que ha regulado estos vehículos, partiendo de la consideración, sabíamos que la DGT lo iba a incorporar como un vehículo de movilidad personal, y conociendo esa decisión o esa inquietud de la DGT, iniciamos de forma pionera la regulación en este Ayuntamiento".

OPOSICIÓN

También la oposición ha sido cuestionada por el accidente del regidor con el patinete. Al respecto, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado "la inacción" del Ayuntamiento y ha dicho que el hecho de que "el alcalde haya sido atropellado por un patinete" lo que "pone de manifiesto es que la ciudad no es segura ni para el propio alcalde".

"Hay una normativa que no se cumple, hay una ordenanza que no se está cumpliendo y son muchos los ciudadanos que han sufrido un accidente con un patinete o que han sufrido algún incidente que les ha generado cierto miedo y hablamos de niños pequeños a personas de avanzada edad que se ven indefensas en este momento".

Pérez ha dejado claro que "el patinete es un medio de transporte seguro que requiere en este caso de las funciones de aplicación de lo que son las ordenanzas, pero no deja de ser una anécdota, que produce sonrojo, incluso, de que hasta el propio alcalde se encuentra de forma insegura en estos momentos ante un impacto con un patinete".

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, también se ha referido al "percance", que "se ha quedado en un susto", del alcalde y ha advertido de que esto "no es una anécdota, esto es algo que está ocurriendo continua y constantemente en la ciudad".

"Creemos que, tal y como parece, el patinete ha llegado para quedarse, pero esto tiene que estar muchísimo mejor regulado, ya que obedecen ordenanzas y hay mucho por hacer". Por tanto, a su juicio, "esto tiene que estar muchísimo mejor regulado porque lo que no podemos es seguir poniendo parches a este asunto".

TORRE DEL PUERTO

También, y por otro lado, en la rueda de prensa de comparecencias de los portavoces han sido cuestionados por otro proyecto de cuidad, la torre del puerto, y la reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de Sumar.

Así, la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha dicho, en primer lugar, que no les sorprende "en absoluto" la contestación del Gobierno a la pregunta de Sumar. "El Gobierno viene a ratificar, a certificar, lo que nosotros llevamos diciendo desde hace muchos meses, que es el expediente administrativo se ha tramitado, como no puede ser de otra manera, en absoluta concordancia con la ley". "Siempre hemos dicho que el PP, el equipo de gobierno, en este asunto, con respecto a este proyecto, hemos sido absolutamente transparentes".

También la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha agregado que "hemos dicho, por activa y por pasiva, que esto no es cuestión de gustos, es cuestión de legalidad, que este expediente era absolutamente legal, respetando a quien no le guste", pero "que no te guste no significa que no sea legal, y a la vista está".

OPOSICIÓN

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha aludido que "la respuesta a esta pregunta parlamentaria lo que viene a decir es que la tramitación se está haciendo conforme a ley", y "solo faltaba", pero "no entra en lo sustantivo".

En concreto, ha indicado que "lo sustantivo es que el Consejo de Ministros, después de todo el procedimiento con Puertos del Estado y demás, tiene que levantar una prohibición que existe en la dedicación del suelo portuario a un uso hotelero"; es decir, ha continuado, "el Consejo de Ministros debe levantar una prohibición que existe y para hacerlo tiene que hacerlo atendiendo a que el proyecto atiende a un interés general que esté suficientemente motivado".

Ha añadido, además, que en su grupo "tenemos una posición nítida y clara, que es que el proyecto de la torre del puerto no atiende, no sólo al interés general de la ciudad, sino que atiende a intereses profundamente especulativos". "En la medida que no atiende al interés general de la ciudad no debe de ser autorizada, no debe de ser levantada la prohibición por parte del Consejo de Ministros", ha opinado y ha dicho que seguirán "trabajando para que no haya un rascacielos delante de nuestra Farola".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, también cuestionado al respecto, y sobre la respuesta parlamentaria ha incidido en que "lo único que reconoce esa respuesta es que hay una tramitación en curso, una tramitación administrativa y que, por tanto, queda mucho tiempo para saber cuál va a ser resultado final".

Ha insistido en que "nosotros siempre hemos manifestado que la posición del PSOE en Málaga quedó clara en la votación del Pleno del Ayuntamiento de Málaga y es que estamos en contra de la construcción del hotel rascacielos en el dique de Levante", pese a que al principio del proyecto se manifestaron a favor.

"Aquí hay una mayoría absoluta que no ha preguntado a la ciudadanía, simplemente ha ejercido el rodillo de la mayoría absoluta para intentar imponer a toda la ciudad una edificación, un complejo hotelero, en el dique de Levante, que si se hubiera hecho una consulta a la ciudadanía, como nosotros siempre hemos reclamado, posiblemente no hubiera salido con un apoyo mayoritario".

En definitiva, ha sostenido el también secretario general del PSOE de Málaga, "una tramitación de un expediente administrativo que no está resuelto y que le queda todavía tiempo".

Por último, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha criticado que el Gobierno "no ve grandes objeciones a que este proyecto se pueda desarrollar" y el PSOE municipal "se manifiesta total y absolutamente en contra". "Creo que lo primero que tienen es que ponerse entre ellos de acuerdo".

Ha recordado la posición de Vox en relación con el proyecto, y ha vuelto a insistir en que "estando a favor, consideramos que no es el lugar y el sitio más oportuno".