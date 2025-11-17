El escritor mexicano Jorge Volpi presenta en Málaga 'La invención de todas las cosas' junto a Rodrigo Blanco Calderón

El encuentro, organizado por (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Voces Contemporáneas' de la Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga celebra en noviembre su edición más internacional con la visita del escritor mexicano, Jorge Volpi, que presentará su obra 'La invención de todas las cosas', en conversación con el narrador venezolano, Rodrigo Blanco Calderón.

Según destacan en un comunicado, Volpi es un autor que ya ha dado sobradas muestras de su saber enciclopédico, intereses omnívoros y curiosidad desmedida a lo largo de una prolífica y heterogénea carrera literaria que tan pronto ha diseccionado el siglo XX por medio de la novela, que se ha propuesto desentrañar los misterios de la mente. Sin embargo, 'La invención de todas las cosas. Una historia de la ficción' supone, como ya avanza su título, un capítulo aparte en una bibliografía.

En palabras del propio autor, 'La invención de todas las cosas' es "un viaje personal a la ficción: desde sus orígenes entre los seres vivos hasta nuestros días, cuando, gracias a las computadoras de bolsillo que aún llamamos teléfonos, devoramos más ficciones que nunca. A lo largo del camino, observaremos cómo surge la imaginación y recorreremos los universos que se nos abrieron cuando calibramos su poder. Exploraremos las ficciones que garantizan la cooperación entre individuos y grupos y aquellas que han justificado invasiones, guerras y masacres. Un periplo a través de miles de ficciones que, te lo advierto, estará lleno de ellas".

Jorge Volpi (Ciudad de México, Mexico, 1968) conversará sobre su último título publicado con el multipremiado escritor venezolano afincado en Málaga, Rodrigo Blanco Calderón (Caracas, Venezuela, 1981).

La cita tendrá lugar este próximo miércoles 19 de noviembre a las 18.30 horas, en Mucac La Coracha. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

SOBRE JORGE VOLPI

Jorge Volpi es autor de quince novelas, entre las que destacan 'A pesar del oscuro silencio' (1993); la 'Trilogía del siglo XX', formada por 'En busca de Klingsor' (Premio Biblioteca Breve, 1999), 'El fin de la locura' (2003) y 'Tiempo de cenizas' (2006); 'La tejedora de sombras' (2011; Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta-Casamérica); 'Oscuro bosque oscuro' (2010); 'Memorial del engaño' (2013); 'Las elegidas' (2014); 'Una novela criminal' (2018; Premio Alfaguara de novela), a partir de la cual se realizó la serie homónima de Netflix, y 'Partes de guerra' (2022).

Ha escrito también los ensayos 'La imaginación y el poder' (1998), 'La guerra y las palabras' (2004), 'Mentiras contagiosas' (2008; Premio Mazatlán), 'El insomnio de Bolívar' (2009; Premio Debate-Casamérica), 'Leer la mente' (2011), 'Examen de mi padre' (2016) y 'La invención de todas las cosas' (2024); la obra de teatro 'Las agujas dementes' (2020), y el libro de relatos 'Enrabiados' (2023). En 2008 recibió el Premio José Donoso al conjunto de su obra y la Medalla de la Orden de Isabel la Católica de España. Es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Sus libros han sido traducidos a treinta idiomas.

En cuanto a 'La invención de todas las cosas', se trata de un relato que se tiende desde el big bang hasta hoy, La invención de todas las cosas nos muestra que los seres humanos somos aquello que nos contamos.

Las ficciones que garantizan la cooperación entre individuos y grupos dieron vida a las religiones y los mitos; las que tienen que ver con límites de territorios, razas o culturas han provocado o justificado invasiones, guerras y masacres; hay otras que determinan nuestras relaciones personales o cívicas; la magia y la astrología sin duda son ficciones, pero también lo son la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la música, el teatro, la televisión, las redes sociales... e incluso la política o el amor.

El último trabajo literario de Volpi es, en definitiva, una historia sobre cómo a diario construimos y reconstruimos la realidad por medio de la imaginación. Nos pasamos la vida entre ficciones, nos dice Volpi, sin apenas darnos cuenta de que nosotros también lo somos.