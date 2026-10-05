Una escultura del 'Anciano anónimo' recorrerá los centros de la UMA para sensibilizar sobre la soledad no deseada

Una escultura del 'Anciano anónimo' recorrerá centros de la Universidad de Málaga para sensibilizar sobre la soledad no deseada. Ha comenzado por la Facultad de Comunicación. - UMA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga y la Fundación Harena han puesto en marcha la campaña itinerante 'El anciano anónimo', cuyo objetivo es sensibilizar sobre la soledad no deseada y para ello una escultura con ese nombre recorrerá los centro de la UMA.

Esta escultura en bronce que representa a un anciano se instalará en los vestíbulos de facultades y escuelas de la UMA, con el fin de acercar a la comunidad universitaria la realidad de las personas mayores que viven en situación de soledad y, de paso, promover el voluntariado.

La primera facultad en acoger esta iniciativa es la que comparten Ciencias de la Comunicación y Turismo, en cuyo vestíbulo se han dado cita la vicerrectora de Igualdad de la UMA, María José Berlanga; la directora de la fundación, Angélica Moreno, junto a la vicedecana de Empleabilidad, Infraestructuras y Sostenibilidad de Comunicación, Gema Lobillo, y el decano de Turismo, Antonio Peláez.

Berlanga y Moreno han hecho hincapié en la importancia de esta campaña, al considerar que en la Universidad no solo se imparten conocimientos, sino que se promueven valores y proyectos como este, que proporcionan experiencias satisfactorias.

Moreno, además, ha recordado que según los datos del censo en España actualmente hay más de 20.000 personas mayores de 100 años. "Su tiempo y experiencia bien merecen un pequeño gesto de acompañamiento", ha concluido.

Este proyecto nació durante el Festival de Málaga de 2024, con la instalación de una figura de fibra de vidrio junto a la escultura de Picasso en la Plaza de la Merced. Frente a los miles de visitas que recibe la estatua del artista, este anciano anónimo --de nombre Anselmo-- reclamaba algo tan sencillo como compañía. La acción despertó numerosas muestras de afecto y alcanzó una importante repercusión social y mediática.

Ahora, la escultura llega a la UMA y permanecerá aproximadamente dos semanas en cada centro. Estará acompañada de un roll-up informativo con un código QR y el mensaje "¿Y si hoy fueras su única visita? Escanea. Conoce. Acompaña".

El QR permitirá conocer el programa de acompañamiento de Fundación Harena y cómo participar a través de la Oficina del Voluntariado. También dará acceso a las demás asociaciones, fundaciones y ONG colaboradoras de la UMA, para descubrir oportunidades de voluntariado en distintos ámbitos.

La escultura estará en Ciencias de la Comunicación y Turismo hasta el 16 de octubre, para ir a Derecho del 19 al 30; Filosofía y Letras, del 2 al 13 de noviembre; a Ciencias de la Educación, del 16 al 27 y a Medicina, de 30 de noviembre al 11 de diciembre. Luego la recibirá Ciencias Económicas y Empresariales, del 14 al 22 de diciembre. Tras la pausa de Navidad y los exámenes del primer cuatrimestre, la campaña continuará su recorrido por los demás centros.