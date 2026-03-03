El Espacio Solidario integra a más de 40 colectivos sociales en el 29 Festival de Málaga

Presentación del Espacio Solidario del Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, organizan un año más, en colaboración con la Fundación "la Caixa", el Espacio Solidario. Este evento se celebrará del 7 al 14 de marzo en la plaza de la Merced en el marco del 29 Festival de Málaga.

El concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; la directora comercial de Caixabank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González Novo, y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, han presentado este martes la programación.

En concreto, el Espacio Solidario tiene como objetivo abrir el Festival a los diferentes colectivos sociales y fomentar su inclusión. Para ello, participarán 42 asociaciones y entidades sociales de la ciudad que incentivarán y potenciarán la visibilidad de estos grupos ciudadanos.

En esta octava edición, tendrá de nuevo un modelo basado en actividades divulgativas (de acceso libre y gratuito) de las diferentes asociaciones que participan y cuya temática es muy variada. Por tanto, es una iniciativa transversal, con actividades de todo tipo --proyecciones, mesas redondas, talleres, entre otros-- de temática inclusiva y social.