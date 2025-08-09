Los espacios expositivos de Málaga mantienen su oferta artística y programan actividades durante la Feria

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los distintos espacios expositivos de Málaga mantienen su oferta cultural y artística durante la Feria, que se celebra del 16 al 23 de este mes de agosto; y algunos museos han adaptado sus horarios y han programado actividades especiales para todos los públicos durante la semana de festejos.

Como otros años, en el Archivo Municipal se podrá ver la muestra 'La Historia de la Feria de Málaga en Imágenes' compuesta por los fondos fotográficos que conserva este espacio y que repasan la evolución de esta fiesta desde hace un siglo.

La muestra está compuesta por una selección de imágenes de los festejos con una cronología que arranca en la década de los años 30 del siglo XX. Esta exposición se podrá visitar del 18 al 29 de agosto en la Sala de Lectura de este espacio.

Además de las fotografías, los visitantes podrán ver una de las piezas principales, que es el Acuerdo de Cabildo del año 1491 donde se localiza el origen de la Feria de Málaga. Igualmente, la exposición semipermanente del archivo ofrece al visitante algunos carteles de Feria correspondientes a los siglos XIX y XX.

En este mismo espacio, en las Salas Mingorance, se podrá ver a partir del 13 de agosto la exposición 'Regina et patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria' de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados estará abierto de 10.00 a 13.00 horas.

En el MUCAC La Coracha, actualmente, los visitantes pueden disfrutar de las exposiciones 'El peso de la fragilidad' de Françoise Vanneraud en el Espacio Cero Málaga Sostenible; 'Ayer. Colección 1940-1990' en el Edificio 1 Espacio Uno y Dos; 'La Liberté raisonnée' de Cristina Lucas en el Edificio 1 Espacio Audiovisual; 'Naturaleza en resistencia. Re-pensar la colección', en el Edificio 1 Espacio Tres; y 'Omnímoda. La fotografía como display' en el Edificio 2 Espacio Cuatro, Cinco y Seis.

Este espacio permanecerá abierto de 10.00 a 20.00 horas de martes a domingo. En cuanto a las visitas guiadas, el horario es para la muestra 'El peso de la fragilidad', el miércoles 19.00 a 20.00 horas y el domingo de 13.00 a 14.00; para 'Ayer. Colección 1940-1990', el martes y jueves de 18.00 a 19.00 horas y el sábado de 13.00 a 14.00; para 'Naturaleza en resistencia. Re-pensar nuestra colección', martes y jueves 19.00 a 20.00 horas; y para 'Omnímoda. La fotografía como display', miércoles y viernes 18.00 a 19.00 y domingo 12.00 a 13.00.

También se ha programado esta semana una visita especial al paseo del parque el viernes de 19.00 a 20.00 horas, con salida desde el Espacio Cero Málaga Sostenible del museo y se presentará la exposición 'El peso de la fragilidad' antes de comenzar. Por último, los dos sábados de feria se desarrollará el taller para las familias 'Exploradores de imágenes'.

La Sala de Exposiciones Temporales del Museo Casa Natal Picasso acoge hasta el 28 de septiembre la exposición 'Guernica despedazado. Julio Anaya Cabanding', muestra donde el artista malagueño descompone a través de 18 fragmentos de cartón recuperado el icónico 'Guernica' de Pablo Picasso para profundizar en su simbología.

Durante la semana de Feria, este espacio abre en su horario habitual, de 9.30 a 20.00 horas, tanto la Casa Natal como la sala temporal. En cuanto a las visitas guiadas combinadas, tendrán lugar los sábados 16 y 23, el miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 a las 12.45 horas. El martes 19 (festivo), será a las 18.00 horas.

En cuanto al Centre Pompidou, actualmente se puede ver la exposición temporal 'Vassily Kandinsky. Pionero del arte abstracto'. La obra de Vassily Kandinsky (1866-1944), una de las figuras más destacadas del arte moderno. En el Espacio Joven, los visitantes pueden disfrutar de la muestra 'It's Playtime!', una instalación inmersiva de la artista neerlandesa Guda Koster, compuesta por siete coloridas esculturas-juego.

A primeros de julio, el Centre Pompidou Málaga inauguró la semipermanente 'To Open Eyes. Miradas de artista', exposición que invita al espectador a abrir los ojos para contemplar el arte y relacionarse de una forma distinta con las piezas y que está compuesta por 150 obras de 78 artistas.

El Pompidou estará abierto el 15 y el 19 de agosto, ambos festivos, en su horario habitual, de 9.30 a 20.00 horas. Asimismo, durante los festivos mantendrán las actividades del fin de semana, que consisten en la visita guiada a las 12.00 y 18.00 horas y en el Espacio Joven de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

En el Museo Ruso se puede visitar la exposición 'Anna Pávlova. Una visa sin fronteras'. En la actualidad, Anna Pávlova sigue siendo una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. Esta exposición rinde homenaje a la extraordinaria vida de Pávlova, centrándose en sus pioneras giras internacionales.

Los visitantes también pueden disfrutar de la muestra de la colección 'Hidden Jungle' de Chen Chumnu, artista becado por la Fundación Mecenas de la Casa Natal Picasso, y la exposición 'Pensando en bucle' de Boris Groys, que consiste en tres vídeos sobre la iconoclastia, el ritual y la inmortalidad.

La permanente 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista' aborda a través de un conjunto de obras de arte las principales preocupaciones del arte ruso en el periodo que abarca desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial es otra de las exposiciones que se puede ver en este espacio.

El Museo Ruso mantiene durante la semana de la Feria los horarios de la visita regular de mañana y tarde (salvo los miércoles). Además, se suman las visitas regulares de los sábados a las 12.00 horas en caso de no haber actividades en familia. El lunes 18 de agosto este espacio permanecerá cerrado.

El Museo Carmen Thyssen Málaga tendrá un horario especial durante la semana de feria, de 10.00 a 15.00 horas. Además de la colección permanente, los visitantes pueden disfrutar de las muestras temporales como 'Pintura liberada. Joven figuración española de los 80', con una treintena de pinturas de gran formato de artistas como Carlos Alcolea, Carlos Franco, Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Patricia Gadea, Chema Cobo, Joaquín de Molina, Miquel Barceló, entre otros.

La otra exposición temporal es 'Pueblo americano. Fotografía documental americana (1930-1980)', basada en obras que muestran varias décadas de fotografía documental, desde 1930 a 1980. En esta selección de más de cincuenta imágenes de la Colección José Luis Soler Vila, se puede ver un mosaico de rostros y personajes vistos e interceptados en calles y espacios cotidianos de Estados Unidos por once autores norteamericanos.