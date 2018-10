Espadas dice que si en el segundo semestre las entidades no cumplen la financiación de VPO deberán abandonar el convenio

Actualizado 27/01/2010 18:22:15 CET

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, advirtió hoy de que si en el segundo semestre del año observa que "no hay interés" por parte de alguna de las entidades financieras que suscribieron en 2007 con la Junta el convenio para el desarrollo de viviendas protegidas y no se respetan los cupos de financiación a los que se comprometieron, les planteará que renuncien. "Hay que estar para la foto en la firma del convenio y para si no se asume el compromiso, ser capaz de decirlo", apostilló.

Espadas señaló que hay un grupo de unas ocho entidades de crédito que "históricamente han apostado por la financiación de vivienda protegida y siguen haciéndolo", aunque reconoció que "a niveles menores" de los que le gustaría, mientras que existen otras que "cuando se firmó el convenio con la Junta en 2007 se apuntaron, manifestando que iban a dar créditos importantes y por el momento no lo han hecho".

"Hay que dar ese voto de confianza", indicó, ya que es posible que "si no arrancaron bien, podrían recuperar el tiempo perdido e incorporar nuevos créditos". No obstante, dejó claro que "si en el segundo semestre no han comenzado a gestionar esos cupos, les trasladaré que no tiene sentido que permanezcan en esa plataforma de colaboración con la Junta".

En su opinión, habría que diferenciar el compromiso de las entidades financieras que apuestan por esta cuestión y que "los ciudadanos lo sepan", de aquellas que abogan por otras cuestiones, de manera que "no se beneficien de la imagen pública de que todas están remando en la misma dirección", manifestó Espadas, que aprovechó su participación en Málaga en la reunión del Observatorio Territorial de Andalucía para, posteriormente, atender a los medios ante las últimas cuestiones urbanísticas de actualidad.

Según el titular andaluz de Vivienda, los niveles de créditos se han recuperado en los últimos dos o tres meses, aunque, como precisó, "no es suficiente para el volumen de proyectos de vivienda protegida", por lo que "necesitaremos más financiación para 2010 y 2011".