España advierte de que Junta estudiará medidas legales si no se restablece conexión del AVE directo el día 23

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ofrece una ponencia en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha advertido este viernes de que el Gobierno andaluz "dará la batalla" y si en Semana Santa no está restablecida completamente la conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid, van a utilizar "todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se le están causando a Málaga y a los malagueños".

"Nos plantearemos medidas legales porque no puede pasar lo que está pasando en Málaga", ha dicho y ha incidido en que "es inaceptable que el AVE, la alta velocidad con Málaga, siga sin recuperarse", marco en el que ha recordado que estamos en "en pleno Festival de Cine, a las puertas de la Semana Santa" y "el sector ya empieza a calcular una pérdida millonaria".

España, que durante su intervención ha criticado "la sequía inversora que no tiene explicación" por parte del Ejecutivo central en la provincia, ha dicho que "la guinda" ha sido la interrupción de la alta velocidad con Madrid.

Así lo ha señalado la consejera el marco de un encuentro informativo organizado por el diario 'Sur' en Málaga, donde ha advertido de que "daremos la batalla, nos plantearemos medidas legales porque no puede pasar lo que está pasando en Málaga", ha avisado la consejera, que ha recordado que el AVE "era la joya de la corona y se están cargando nuestras infraestructuras".

En este punto, ha dicho que este pasado jueves la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "sufrió en sus propias carnes lo que nos ha pasado a muchos andaluces y a muchos españoles", y es que "el AVE se quedó en Córdoba y tuvo que ir un coche a recogerla de Córdoba a Sevilla". "Ese es el país que están dejando", ha apostillado.

Cuestionada sobre si tienen concretado cuáles y cómo serán esas medidas legales, España ha detallado que "tenemos que estudiarlo", pero ha dejado claro que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados, la fecha del 23 de marzo se cumple pronto".

No obstante, ha esperado y deseado "que se restablezca la conexión ferroviaria", ya que "son muchas las empresas, muchos los autónomos, está la Semana Santa a la vuelta de la esquina y yo espero que sea una realidad". "Si no ocurriera así, no nos vamos a quedar cruzados de brazos", ha abundado.

La consejera ha detallado, en ese sentido, que han consultado con algún letrado y "podría ser una responsabilidad patrimonial; en fin, tenemos que trabajarlo, pero ya le digo yo que tomaremos medidas".

Cuestionada por si la sociedad, si se retrasa la puesta en marcha del AVE, tendría que salir a la calle para reclamar que se restablezca, Carolina España ha incidido en que "hay muchos empresarios afectados por la falta de AVE" y "le he preguntado al alcalde --Francisco de la Torre-- directamente cómo le ha ido el Festival de Málaga sin el AVE y, claro, lógicamente se nota; en la feria de Mobility que se ha inaugurado esta semana también se ha notado..."

"Esto no puede ser", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "no puede haber 6.300 millones de euros para los Rodalíes de Cataluña y aquí llevamos dos meses sin AVE", primero, ha explicado, "por el terrible accidente de Adamuz (Córdoba), luego por las lluvias y ahora es cuando se han puesto a trabajar las 24 horas del día".

Asimismo, ha recriminado que "nadie da explicaciones ¿Esto qué es? Es que ya llueve sobre mojado". Por tanto, ha incidido en que tomarán medias y "ojalá, esté abierto para el día 23 como se ha comprometido el Gobierno", pero ha criticado que "aquí vienen los ministros, pasan por Málaga, pero del AVE no sabemos nada".

"El AVE es fundamental, es vital para nuestra tierra y más a las puertas de una Semana Santa", ya que, "las reservas se están haciendo ahora no dos días antes de la Semana Santa", pero, es más, "también las del verano" y "ya estamos hablando de cientos de millones de euros de pérdidas, cancelaciones... esto no puede ser. Hay que plantarse", ha concluido.