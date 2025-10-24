España: "Nosotros aspiramos a revalidar la mayoría, a que los andaluces nos vuelvan a dar su confianza mayoritaria"

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, ha asegurado este viernes que "nosotros aspiramos a revalidar la mayoría, a que los andaluces nos vuelvan a dar su confianza mayoritaria" en las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha señalado España, que ha intervenido en el encuentro-coloquio que organiza Diario 'SUR' y tras ser cuestionada sobre hasta qué punto, y dado que se está a pocos meses de las elecciones andaluzas, pudiera influir el problema del cribado del cáncer de mama y también por los últimos datos del Centra.

Al respecto, ha dicho que "estamos en precampaña y usted ya sabe lo que ocurre en precampaña, todo se magnifica". "Nosotros tenemos que seguir por la vía andaluza, moderación, diálogo y soluciones", ha dicho, añadiendo que "la gente en la calle lo que quiere son soluciones".

Durante su intervención ha dejado claro que "tenemos cuidar la sanidad", es "un tesoro". "Queremos una sanidad pública, universal, gratuita por eso hasta ahora mismo hemos multiplicado por cuatro las partidas destinadas a infraestructuras sanitarias", ha señalado. Además, ha explicado el presupuesto previsto en 2026 para sanidad, unos 16.265 millones, y también que "se van a incorporar 4.371 nuevos profesionales sanitarios", entre otros.

"Si con este incremento de plantilla, con esta nueva dotación presupuestaria, con estos cambios que va a haber, porque también se ha dicho que el SAS hace falta una nueva digitalización, que eso es necesario... yo lo que quiero es que se vean las soluciones y que lo note la gente en la calle", ha abundado, asegurando que "cuando la gente en los centros de salud, en la calle, note esa mejoría, se acabará realmente el problema, porque lo demás es politizar la situación".

"Con la salud no se juega y aquí se ha intentado hacer daño políticamente, es decir, aquí se han usado bulos, lo vimos el otro día en el Congreso de los Diputados, tanto el presidente del Gobierno como la señora Montero, han usado bulos del borrado de las pruebas médicas cuando es imposible borrar las pruebas médicas", ha sostenido España, que ha esperado que "empiece a dar resultados cuanto antes este plan".

Por otro lado, en respuesta a cuestiones sobre los datos del Centra, donde el PP-A saca 17 puntos al PSOE-A pero podría perder la mayoría absoluta, ha dicho que "nosotros aspiramos a revalidar la mayoría, a que los andaluces nos vuelvan a dar su confianza mayoritaria" y ha asegurado que "es cierto que no es lo mismo gobernar con mayoría que no gobernar con mayoría" como se ven en otras comunidades, que "no pueden ni aprobar los presupuestos".

"Aprobar los presupuestos en tiempo y forma, que es lo normal, puede convertirse en una anormalidad. Es decir, cuando tienes que depender de otros grupos políticos para aprobar presupuestos y no te los aprueba empiezan ya los problemas y así está el Gobierno de España", ha abundado.

Por tanto, ha señalado que "nosotros queremos seguir manteniendo esa certidumbre, esa estabilidad, esa transformación y para eso, lógicamente, necesitamos la confianza mayoritaria de los andaluces".

Sobre si se ven gobernando con Vox en una próxima legislatura, ha insistido en que "aspiramos a repetir la mayoría". Además, sobre Vox ha dicho que en el Parlamento andaluz hacen una oposición "con el PSOE; todo nos lo paran, votan en contra".

Respecto a si hay pinza entre Vox y el PSOE en Andalucía, España ha señalado que "allí le decimos que hay una UTE, Unión Temporal Electoral": "El problema de Vox es que luego no quiere gobernar, no quiere asumir responsabilidades. Cuando tienen posibilidades de entrar en un gobierno, como hemos visto en otros gobiernos autonómicos, se van, salen corriendo, porque gobernar no es fácil".

"Para gobernar hay que asumir responsabilidades y ellos plantean siempre soluciones fáciles a problemas difíciles y lo difícil es gobernar", ha reiterado, por lo que "seguiremos con nuestra hoja de ruta porque es verdad que tradicionalmente las encuestas le suelen dar mejor de lo que luego ocurre en las urnas", ha concluido.