Estabilizado un incendio forestal en un campo de tiro con arco en Casabermeja (Málaga)

CASABERMEJA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal que desde la mañana de este jueves, 18 de septiembre, afecta a un campo olímpico de tiro con arco en el municipio malagueño de Casabermeja, ha quedado estabilizado.

Así lo ha informado en una publicación en su perfil oficial de 'X' el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, consultada por Europa Press, en la que señalan que aún están luchando para controlar el fuego.

El foco del incendio se declaró en torno a las 10.00 horas de este jueves y se desplegaron en la zona, en un principio, un helicóptero ligero y un técnico de operaciones, además de un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un camión autobomba, que siguen trabajando sobre el terreno.