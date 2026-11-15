Cartel de Estepona estrenará en el Concierto de Santa Cecilia la Suite 'Estepona, jardín de luz' de David Rivas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El auditorio Felipe VI del municipio malagueño de Estepona acogerá el viernes, 20 de noviembre, a las 21,00 horas, el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia.

En esta ocasión tendrá lugar el estreno de 'Estepona, jardín de la luz', la obra ganadora del V Concurso Internacional de Composición para Banda Sinfónica 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol, han indicado desde el Consistorio.

Se trata de una Suite para banda compuesta por el compositor y director David Rivas (Toro, Zamora-1980), ganador del concurso, dotado con un premio único e indivisible de 10.000 euros.

Por último, han recordado que con este concierto extraordinario, la Banda Municipal de Estepona abre la temporada 2026-2027 de conciertos. Por último, han señalado que las invitaciones se pueden descargar en teatroestepona.com, máximo dos por persona, sin gastos de gestión.