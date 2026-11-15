Estepona estrenará en el Concierto de Santa Cecilia la Suite 'Estepona, jardín de luz' de David Rivas

Cartel de Estepona estrenará en el Concierto de Santa Cecilia la Suite 'Estepona, jardín de luz' de David Rivas
Cartel de Estepona estrenará en el Concierto de Santa Cecilia la Suite 'Estepona, jardín de luz' de David Rivas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 10:16
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ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El auditorio Felipe VI del municipio malagueño de Estepona acogerá el viernes, 20 de noviembre, a las 21,00 horas, el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia.

En esta ocasión tendrá lugar el estreno de 'Estepona, jardín de la luz', la obra ganadora del V Concurso Internacional de Composición para Banda Sinfónica 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol, han indicado desde el Consistorio.

Se trata de una Suite para banda compuesta por el compositor y director David Rivas (Toro, Zamora-1980), ganador del concurso, dotado con un premio único e indivisible de 10.000 euros.

Por último, han recordado que con este concierto extraordinario, la Banda Municipal de Estepona abre la temporada 2026-2027 de conciertos. Por último, han señalado que las invitaciones se pueden descargar en teatroestepona.com, máximo dos por persona, sin gastos de gestión.

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