Estepona impulsa un estudio pionero del estado de los viales mediante IA y tecnología de análisis 360 - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA MÁLAGA

ESTEONA MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que ha puesto en marcha, por primera vez en el municipio, un innovador estudio que permitirá obtener un diagnóstico completo y preciso del estado de la red viaria de la ciudad.

El teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha afirmado que esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de pavimentación y tiene como objetivo "identificar, clasificar y priorizar las actuaciones de reparación y mantenimiento necesarias en la red viaria".

Al respecto, el edil ha explicado que, para llevar a cabo este trabajo, un vehículo especializado ha recorrido las calles del municipio captando imágenes y datos de alta precisión que permitirán analizar los desperfectos existentes en el pavimento y determinar el nivel de intervención requerido en cada caso.

El sistema funciona como "una auténtica radiografía" de la ciudad, facilitando una evaluación técnica objetiva y detallada de cada vial. Además del análisis de pavimentación, el proyecto supondrá la creación de una completa plataforma digital 360 que permitirá al Ayuntamiento disponer de un inventario visual y georreferenciado de los principales activos municipales. Entre ellos, se incluyen el alumbrado público, la señalización horizontal y vertical, así como otros elementos urbanos de interés.

El CEO de la empresa Fisotec, responsable del estudio, José Ruiviejo, ha destacado que esta herramienta "va mucho más allá de un estudio convencional de pavimentos, ya que proporciona una visión integral del municipio mediante una plataforma que funciona de forma similar a Google Street View".

"El Ayuntamiento podrá acceder a sus imágenes 360 actualizadas y disponer de información detallada sobre el estado real de sus infraestructuras y activos urbanos", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "la tecnología basada en inteligencia artificial permite recopilar y procesar grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente, generando una representación fiel de la situación actual del municipio y facilitando la toma de decisiones para planificar actuaciones de mantenimiento y mejora".

Por su parte, el técnico municipal, Xavier Witmeur, ha explicado que el estudio "responde al cumplimiento de los programas contemplados en el contrato de las brigadas operativas y refuerza las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la ciudad así como de innovación tecnológica".

En este sentido, ha indicado que "hasta ahora, era necesario realizar inspecciones y catas previas para determinar el alcance real de los daños en un vial. Con esta tecnología podremos identificar y clasificar automáticamente los distintos tipos de desperfectos, conocer su gravedad y actuar con mayor rapidez y eficacia".

Esta herramienta permitirá optimizar los recursos municipales, priorizar las actuaciones más urgentes y mejorar la planificación de futuras inversiones en conservación viaria. Especialmente, esta herramienta es esencial para la inminente redacción del nuevo plan de asfalto municipal 2026 valorado en siete millones de euros y que se ejecutará próximamente.

Por último, han valorado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento "incorpora soluciones tecnológicas avanzadas a la gestión urbana, reforzando su apuesta por la innovación y por un modelo de mantenimiento más eficiente, preventivo y adaptado a las necesidades reales de la ciudad".