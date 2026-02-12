Estepona (Málaga) acometerá de urgencia un plan para reparar desperfectos en vías urbanas tras las lluvias

Estepona acometerá de urgencia un plan para reparar desperfectos en vías urbanas tras las lluvias - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está trabajando en una intervención de urgencia para reparar los múltiples desperfectos que las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado en vías urbanas del término municipal.

Las reiteradas precipitaciones han dejado numerosos socavones y baches que pueden incidir en el tráfico rodado para los conductores, por lo que el Consistorio ha optado por la vía de urgencia para acometer las reparaciones necesarias.

Técnicos municipales y Policía Local han estado evaluando sobre el terreno los daños y las localizaciones, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Con esta información se ha obtenido un mapa de las zonas más afectadas en las que se intervendrá de inmediato, ha explicado la teniente alcalde del área de Infraestructuras, Fomento y Turismo (FIT), Ana Velasco.

Entre las zonas localizadas y recogidas en el informe emitido se encuentran algunas como avenida Litoral, Puerta del Mar, Huerta Nueva o las rotondas de entrada a la ciudad y al polígono, o avenida del Carmen, entre otras. En total, más de una veintena de puntos, tanto en el casco urbano como en el extrarradio, que han sufrido la dureza de los temporales de lluvias que han azotado a la ciudad de forma sucesiva.

Esta intervención se completará con el VI Plan de Asfaltado, que este año se centrará en calles del Extrarradio, y cuyo inicio de trabajos está pendiente de la mejora meteorológica y el paso de episodios de precipitaciones.

Por otro lado, han recordado que el Ayuntamiento de Estepona viene reclamando al Gobierno central que acometa "una intervención integral y urgente" para la reparación del firme de la Autovía A-7, "una infraestructura clave para la movilidad en toda la Costa del Sol, y que presenta importantes desperfectos como grandes socavones y baches, que ponen en riesgo la seguridad de los miles de conductores que circulan a diario por este punto".

Igualmente se ha instado a reparar "de urgencia" los daños localizados en las vías de servicio de esta autovía en el tramo correspondiente al término municipal de Estepona. Sin embargo, desde el ministerio que dirige Óscar Puente se indica que la realización de una actuación integral en la zona carece a día de hoy de proyecto, planificación y presupuesto.