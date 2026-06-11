Estepona (Málaga) y Cruz Roja ponen en marcha una campaña para la prevención de los efectos del calor

Campaña contra el calor - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha presentado este jueves la campaña 'Caliente, caliente. Protegerte de la ola de calor está más cerca de lo que crees', destinada a promover la prevención de los efectos adversos de las altas temperaturas y fomentar la concienciación ciudadana.

La concejala adscrita a la delegación de Salud, Julia Simón, el responsable de Salud de la Asamblea Local, Pablo Muñoz y la Directora Provincial de Cruz Roja, Mónica Morales han estado en la presentación en la presentación.

La campaña, que está especialmente orientada a personas mayores y colectivos vulnerables, estará activa desde el 21 de junio y se desarrollará los domingos alternos de junio, julio y agosto de 10,00 a 13.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cruz Roja dispondrá de una carpa instalada en el Paseo Marítimo --frente a la rotonda de la Unión Europea--, donde ofrecerá un espacio de sombra para el descanso, información sobre las medidas adecuadas a seguir para protegerse frente a las altas temperaturas y en la que se podrá acceder de forma gratuita a la toma de tensión arterial.

Además, esta carpa estará también presente en eventos especiales donde haya gran afluencia de personas, como en las celebraciones de la Virgen de Carmen y la Noche de San Juan.

A este punto podrán acudir las personas que mientras estén realizando un paseo, presenten síntomas como cansancio, sensación de mareo o malestar relacionado con el calor, aquí se les prestará apoyo y podrán permanecer hasta su mejoría.

Hay que destacar también que además de estos días, Cruz Roja ofrecerá sus servicios en cualquier jornada en la que las autoridades emitan alertas por altas temperaturas --niveles amarillo, naranja o rojo-- estableciendo puntos de atención y prevención, según las necesidades.

Además, desde Cruz Roja Estepona se recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas contra las altas temperaturas, tales como evitar realizar actividad física intensa durante horas de mayor calor, la protección solar y la hidratación frecuente.

La campaña 'En guardia contra el calor' es un compromiso de Cruz Roja para cuidar de la salud y el bienestar de la población , y cuenta con el apoyo y la implicación del Ayuntamiento.