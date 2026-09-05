Estepona (Málaga) estrena el primer Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón en colaboración con la AECC

Cartel Encuentro Solidario Cortadores de Jamón en Estepona. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de la celebración del I Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón, un evento que se celebrará el domingo 13 de septiembre y en el que unos 40 cortadores de jamón ofrecerán degustaciones solidarias, con un precio de cinco euros el plato.

El evento se desarrollará de 12,00 a 18,00 horas en la Plaza del Ajedrez y también contará con actuaciones musicales, sorteos y un espacio en el que la AECC de Estepona informará de su actividad y los servicios que presta.

El objetivo de esta iniciativa solidaria es recaudar fondos que se destinarán íntegramente a financiar los servicios gratuitos que ofrece la AECC de Estepona a pacientes y familiares, así como en ayudas a la investigación contra el cáncer.

Asimismo, también se busca fomentar la participación de los ciudadanos y sensibilizarlos sobre la importancia de la prevención, investigación y acompañamiento; además de poner en valor la cultura del jamón y promocionar Estepona como municipio comprometido con la causas sociales.

Desde el Ayuntamiento han recalcado el compromiso que tienen con esta y otras entidades que prestan servicio a los vecinos de la localidad "colaborando para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles".

En este sentido, han recordado que el mes pasado el Consistorio cedió un local a la AECC de Estepona que les permitirá en los próximos 20 años poder atender gratuitamente a pacientes oncológicos y a sus familiares, pudiendo así garantizar la continuidad de su labor asistencial.