Estepona (Málaga) licita obras para la reparar el tramo de corredor litoral de playa Bella afectado por los temporales

Estepona licita obras para la reparar el tramo de corredor litoral de playa Bella afectado por los temporales - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha sacado a licitación los trabajos para la reparación y estabilización de parte de un muro de contención existente en el tramo de corredor litoral que conecta La Chimenea con la zona de playa Bella.

Esta senda necesita esta intervención tras los daños que han ido provocando los sucesivos temporales, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado. Los trabajos consistirán en la reparación y el refuerzo del muro para lo que serán necesarios rellenos y la construcción de micropilotes.

En total se actuará en una longitud de 35 metros. Además, la actuación incluirá también el arreglo de la escalera de acceso a la urbanización que también se ha visto afectada y presenta grietas provocadas por los distintos temporales. El precio base de licitación de la obra es de 136.045 euros.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados y firmado el contrato, se ha estimado en 45 días. Este tramo de corredor litoral fue inaugurado en 2015, cuenta con una pasarela de madera de 325 metros de longitud y dispone de 320 metros. En su ejecución se construyó un muro de contención de hormigón debido a las tareas de desmonte que fueron necesarias.

El paso de los años y los efectos de los temporales marítimos han ido provocando daños que, si bien se repararon en una anterior intervención, ahora necesitan una actuación de refuerzo ante los duros efectos del oleaje.

Las playas del término municipal esteponero están afectadas desde hace años por los efectos de la erosión, lo que provoca importantes daños tanto a infraestructuras como a equipamientos, por lo que se precisa una intervención urgente destinada a la estabilización del litoral.

Esta solución definitiva, "largamente reclamada desde el Ayuntamiento el Gobierno central, es necesaria para acabar con la pérdida de arena y el avance del oleaje que deriva en daños de relevancia, como los que viene sufriendo este tramo de la senda litoral en playa Bella".

El alcalde, José María García Urbano, trasladó hace unos meses al Ejecutivo central su disposición a asumir desde el Ayuntamiento la redacción de los proyectos necesarios "para dar una solución definitiva a la situación de las playas de Estepona, ya sea mediante espigones o cualquier otra solución que determinen los técnicos de Costas".

Ello, bajo la coordinación y con las autorizaciones preceptivas del Ejecutivo central y entidades competentes. Sin embargo, señalan desde el Consistorio, "hasta el momento no se ha recibido una respuesta y el litoral de Estepona sigue sufriendo los efectos de los temporales".