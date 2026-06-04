Estepona (Málaga) realiza una campaña de desbroce y limpieza en los más de treinta tramos de corredor litoral

Estepona realiza una campaña de desbroce y limpieza en los más de treinta tramos de corredor litoral - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la semana pasada comenzó una campaña de desbroce y limpieza de la totalidad del corredor litoral, con el objetivo de mantener este espacio en óptimas condiciones para el uso de los vecinos.

Los trabajos, que dieron comienzo en la zona de Guadalobón, están siendo realizadas por un equipo de cinco operarios especializados, que cuentan con desbrozadoras, podadoras y sopladores para llevar a cabo las labores de acondicionamiento y mantenimiento de esta senda.

La actuación tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la limpieza y conservación del corredor litoral, facilitando el tránsito seguro; y por otro, reducir la acumulación de vegetación seca y maleza, contribuyendo así a la prevención de incendios durante los meses de mayor riesgo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, con el fin de garantizar el correcto mantenimiento del corredor litoral durante toda la época estival, las labores de desbroce se realizarán dos veces a lo largo de la temporada de verano.

Esta actuación permitirá controlar el crecimiento de la vegetación y mantener la senda en condiciones óptimas de seguridad, limpieza y accesibilidad, evitando que la maleza vuelva a invadir el recorrido.

La realización de estas dos actuaciones resulta especialmente necesaria este año debido al intenso crecimiento de las malas hierbas y la vegetación, debido a las abundantes lluvias registradas durante el invierno, lo que ha provocado que estas tareas estén resultando especialmente complejas.

El corredor litoral es una infraestructura estratégica de movilidad sostenible, turismo y protección ambiental que busca conectar toda la costa del municipio. Los distintos tramos ejecutados, y los que están pendientes de aprobación, garantizan la protección del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo el uso por parte de los ciudadanos.