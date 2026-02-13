Ayuntamiento de Estepona pide al Gobierno autorización para hacer más accesible el paso peatonal que comunica El Paraíso y Benamara. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que ha solicitado al Gobierno central las autorizaciones para poder acometer las obras que hagan más accesible el paso peatonal elevado que comunica las urbanizaciones de El Paraíso y Benamara.

La teniente alcalde del área de Infraestructuras, Fomento y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha explicado que esta estructura, que se encuentra en la autovía A-7, requiere de una reforma para dotarla de rampas de acceso a cada lado de la carretera. Así, se facilitará su uso para mayores, personas con movilidad reducida, bicicletas o carritos de bebé.

Según han indicado en una nota, en el escrito remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consistorio muestra su "disposición a financiar íntegramente estos trabajos que repercutirán favorablemente a los vecinos de estas zonas del extrarradio que de manera asidua utilizan el paso peatonal".

Velasco ha indicado que el Ayuntamiento "cuenta con el proyecto técnico redactado, que ha sido costeado por vecinos y propietarios de este sector". En la propuesta se plantea la instalación de sendas rampas de acceso al pórtico principal del paso peatonal elevado existente, mediante estructuras de hormigón armado, con una pendiente máxima del 12,5%.

La responsable municipal confía en que el Ministerio de Transportes "autorice pronto esta obra de interés público, que tiene como objetivo alcanzar la universalización en la utilización de la referida infraestructura".

Desde el Consistorio han recordado que llevan "más de tres años tramitando con el ministerio esta actuación tan reclamada por los vecinos". De hecho, han señalado que el equipo de gobierno ha destinado partidas para dicha obra en los últimos tres presupuestos municipales.

Este paso peatonal fue ejecutado a principios de los años 80 por los propietarios/urbanizadores de la zona, está compuesto por una viga mixta de hormigón/acero apoyada en soportes metálicos y accesible sólo mediante escaleras de varios tramos dispuestas a ambos lados de la carretera.

Por otra parte, Velasco ha recordado que "no se trata de la única petición" que el Consistorio ha planteado al Ministerio que dirige Óscar Puente. "El Ayuntamiento le ha solicitado en varias ocasiones la necesidad de un nuevo acceso al núcleo urbano de Estepona desde la A-7, una infraestructura que contribuiría a mejorar la movilidad en el municipio", ha señalado.

Al respecto, ha indicado que el Consistorio también se ha ofrecido a financiar íntegramente esta obra "porque aportaría solución a la problemática que se ha ido agravando en este punto de la A-7 en los últimos años debido al progresivo y significativo aumento de población".

Asimismo, la teniente alcalde ha apuntado otras actuaciones que el Ayuntamiento ha ido realizando en los últimos años para mejorar las conexiones en el extrarradio, como el nuevo vado que se ejecutó para unir Cancelada con Las Joyas, La Resina y Selwo, el vial que conectó Camino Briján hasta Cancelada o el que se construyó para conectar Casasola, Atalaya e Isdabe, entre otras.

A estas hay que sumar otras que se están impulsando como la creación de una conexión peatonal en la carretera de Benahavís que permitirá conectar las urbanizaciones Mar y Monte con la avenida Alquería.