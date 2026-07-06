Ester Muñoz apunta a una "corrupción sistémica" y avisa: "Cuanto más salga mierda de PSOE, más radicales se van a volver

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante la Junta Directiva Provincial (JDP). A 06 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bend - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que hay "una corrupción sistémica, desde la Hacienda hasta la seguridad del Estado; no han dejado nada por tocar" y ha advertido de que "cuanto más se investigue y más salga la mierda del PSOE, más radicales se van a volver".

Así lo ha dicho Muñoz, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en su intervención en la Junta Directiva Provincial (JDP) del PP de Málaga.

Muñoz ha dicho que "los que venían a acabar con la corrupción, venían a taparla". "Mucha gente me para y me dice ¿qué más tiene que pasar en este país para que este tío se vaya?", ha señalado Muñoz respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "ha construido un muro de odio y de enfrentamiento".

En este punto, ha asegurado que "entre la polarización que lleva a cabo el presidente del Gobierno y su aparato de propaganda en el que se gasta millones de euros de los españoles han conseguido que haya muchos españoles que crean que en este país hay un golpe de Estado para hacer caer a Pedro Sánchez".

Así, se ha referido a las manifestaciones de que hay 'lawfare' como "la única forma que tiene mucha gente de justificar la corrupción del PSOE" y ha dicho "que es mentira, qué casualidad solo los jueces que les investigan a ellos".

"En este país ha ido a la cárcel yernos del rey, jueces, magistrados, ministros, consejeros, diputados; todo el que la ha hecho la ha pagado; no es verdad que haya un golpe de estado contra el gobierno para hacer caer a Pedro Sánchez", ha aseverado Muñoz.

Así, ha asegurado que este es "el Gobierno más corrupto de la democracia española, con más de 15 procedimientos judiciales", pero para Muñoz, el caso "más grave" es el de 'las cloacas', preguntándose cómo "toda esa gente estaba cometiendo delitos para proteger a Sánchez, pero Sánchez no sabía nada".

Ha asegurado que el PP va a "hacer frente a esta corrupción" y va a "controlar y fiscalizar a este Gobierno" y ha instado a los 'populares' a "ser fuertes". "No nos puede importar las etiquetas que nos pongan, o no nos han llamado radicales toda la vida, o no nos han llamado fascistas y fachas toda la vida, o no nos han llamado racistas toda la vida, o no han dicho que íbamos a destruir España toda la vida", ha apostillado.

También ha incidido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está solo centrado en España" y en que "mucha gente nos está esperando". "En estos momentos la mayor esperanza nacional es la derecha", ha concluido.