Ester Muñoz felicita el nuevo Gobierno andaluz ycritica que haya "quien quiere arrinconarnos y que no podamos dialogar"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un acto en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha felicitado al PP andaluz por el nuevo Gobierno de Andalucía, presidido por el 'popular' Juanma Moreno, tras el acuerdo entre el PP y Vox, y ha afeado que haya "quien quiere arrinconarnos. Todavía hay quien quiere que sintamos vergüenza, que no podamos dialogar, que no podamos pactar con nadie".

"Esos que disfrutan perdiendo elecciones, pero pactando con ocho; esos que para poder conseguir estar en el gobierno han tenido que dar impunidad a cambio de votos; esos que a día de hoy están sacando a terroristas antes de tiempo para tener el apoyo de Bildu, ¿esos quieren arrinconarnos?", ha dicho Muñoz en su intervención en la Junta Directiva Provincial (JDP) del PP de Málaga.

Muñoz ha dado la enhorabuena al PP andaluz por "tras ocho años de gobierno de Juan Moreno, otros cuatro años" y ha destacado el haber logrado "algo muy importante que nos ha alegrado mucho en el resto de España: habéis conseguido la peor derrota del PSOE en Andalucía de la historia con la mano derecha de Pedro Sánchez aquí". "Estamos muy orgullosos de todos vosotros, gracias", ha dicho.

La dirigente 'popular se ha preguntado "cuántas veces hemos tenido que sufrir el PP los cordones sanitarios que nos pretendía hacer la izquierda. Y vuelven a intentarlo" y ha insistido en felicitar a los andaluces "por un gobierno que vais a tener más de cuatro años y los que quedan".

Muñoz ha señalado que se ha completado un ciclo electoral "muy importante", que comenzó en Extremadura, siguió en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía. "Cuatro elecciones, cuatro victorias, cuatro derrotas, las peores de la historia del PSOE, y tres ministros de Pedro Sánchez", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que ha habido otros pactos con Vox y gobiernos de coalición en muchas comunidades autónomas "y el PP está revalidando".

"La gente no nos vota por cómo nos etiqueta la izquierda, nos vota por lo que hacemos cuando estamos en los gobiernos y lo hacemos bien", ha asegurado la dirigente del PP, quien ha señalado que "son unos hipócritas".

Así, ha criticado unas manifestaciones de Sánchez en Extremadura, "para decir que somos racistas" y otras "para llamarnos homófobos el Día del Orgullo Gay", en la que, ha dicho, "vino a decir que España por primera vez está en el primer puesto de los países donde se respeta a los colectivos LGTBI". "Teniendo en cuenta que el PP gobierna para el 70% de los españoles, algo tendremos que ver", ha apuntado Muñoz.

Además, ha señalado sobre la prioridad nacional y el arraigo que "si lo dice en Cataluña el señor Illa entonces bien" y ha afeado que la izquierda "solo sabe movilizar desde el miedo". "Siempre está con el cuidado que si gobierna el PP os vamos a quitar los derechos", ha apuntado.

"Pero ¿de qué estáis hablando? Si donde mejor vive la gente es donde gobierna el PP. Andalucía es un ejemplo de ello", ha dicho la dirigente 'popular', quien ha indicado que en el PP "nunca lo hemos tenido fácil y aún así llegamos". "El PSOE quiere que nos frustremos y no podemos permitirlo", ha concluido.