Un estudio de Málaga propone fabricación de microcápsulas inteligentes a partir de residuos para extinción de incendios

Presentación del proyecto 'Uso de residuos para fabricar microcápsulas para extinción avanzada de incendios'. - UMA

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Málaga (UMA) desarrollarán un proyecto innovador que propone el uso de residuos y de dióxido de carbono (CO2) capturado de gases de combustión para fabricar microcápsulas inteligentes para la extinción avanzada de incendios; una investigación que contará con el impulso de Fundación Unicaja para su puesta en marcha.

Se trata de una iniciativa de I+D+i ambiental seleccionada dentro de la convocatoria pública de Fundación Unicaja de este año, destinada a impulsar proyectos sociales y medioambientales en Andalucía y Ciudad Real, según han informado a través de un comunicado.

El proyecto 'Uso de residuos para fabricar microcápsulas para extinción avanzada de incendios', que estará liderado por profesores de los Departamentos de Ingeniería Química y de Química Inorgánica de la UMA, busca avanzar en nuevas soluciones tecnológicas frente al aumento de los incendios de sexta generación, al tiempo que fomenta la economía circular y la reutilización de recursos infrautilizados.

Así, contempla el diseño de materiales avanzados capaces de liberar de forma controlada agentes extintores como CO2 cuando se alcanzan altas temperaturas, logrando mejorar la eficacia en la lucha contra incendios y aumentar la seguridad de los equipos de intervención.

Desde la Universidad de Málaga se destaca la importancia del respaldo de la Fundación Unicaja que "permite poner en marcha una investigación puntera con un claro impacto ambiental, social y tecnológico, alienada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las necesidades reales del territorio andaluz".

El acto de presentación del proyecto ha tenido lugar en el Pabellón de Gobierno y Paraninfo de la institución malacitana, reuniendo a representantes de la UMA y de Fundación Unicaja.

Así, estuvieron presentes el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles; el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y los investigadores de la Facultad de Ciencias M. Cruz López Escalante, Olga Guerrero Pérez y Enrique Rodríguez Castellón, impulsores de la iniciativa.