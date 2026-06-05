Un estudio de UMA analiza impacto de la formación en educación STEM integrada en futuros docentes de Primaria

Archivo - Un alumno en un aula. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudio de la Universidad de Málaga (UMA) analiza el impacto de la formación en educación STEM integrada en futuros docentes de Primaria y revela el potencial de la capacitación del profesorado en este ámbito, así como la percepción de barreras.

Según han indicado desde la UMA, la educación STEM integrada (iSTEM), que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en torno a problemas reales y que busca motivar al alumnado conectando disciplinas y contextualizando problemas del mundo real, se ha consolidado como "uno de los enfoques más relevantes para preparar a la ciudadanía ante los retos del siglo XXI".

Sin embargo, a través de una nota han apuntado que la implementación "eficaz" de la iSTEM en el aula plantea "desafíos significativos para el profesorado, especialmente durante su etapa formativa".

En este contexto se enmarca este estudio realizado en la Universidad de Málaga que propone "comprender cómo diferentes tipos de programas de desarrollo profesional docente influyen en las actitudes hacia la iSTEM del futuro profesorado de Educación Primaria".

Este trabajo emprendido por las investigadoras del grupo ENCIC (HUM-974) Teresa Lupión Cobos y Cristina García Ruiz (Departamento Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales de la UMA), en colaboración con la Universidad de Burgos, ha visto la luz recientemente en la revista Research in Science Education.

"Si bien el currículo escolar vigente recoge este enfoque educativo y la promoción de las competencias STEM, la formación docente tanto inicial como del profesorado en ejercicio, tiene grandes retos para su capacitación", ha apuntado la investigadora Teresa Lupión Cobos.

La investigación ha contado con la participación de 157 estudiantes del tercer año del Grado en Educación Primaria de la UMA, divididos en tres grupos: un grupo de control, un grupo basado en metodologías de indagación y un grupo con conocimientos específicos en iSTEM, dependiendo del grado de formación recibida sobre la iSTEM dentro del programa de desarrollo profesional.

Como instrumento para medir las actitudes hacia la educación iSTEM se utilizó una versión adaptada del cuestionario Dimensiones de la Actitud hacia la Educación STEM (DAS), que incluía tanto ítems cuantitativos en escala Likert como preguntas abiertas que permitían profundizar en la percepción del estudiantado.

Los resultados revelaron que el grupo STEM, con mayor formación, reportó los niveles más altos de relevancia percibida, disfrute y autoeficacia en su capacidad para implementar la iSTEM; pero también una mayor dependencia del contexto.

Sin embargo, su intención de adoptar la iSTEM en su docencia fue significativamente menor que la del profesorado en formación inicial de los grupos control e indagación.

Estas conclusiones, aparentemente contradictorias, se explican porque la formación más completa permitió a este estudiantado desarrollar una visión más realista de los desafíos asociados a la implementación en el aula.

"Si bien su experiencia formativa les permitió identificar beneficios de la iSTEM como el aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento crítico, también les brindó una visión más realista de las barreras para la implementación de la iSTEM, relacionadas con la escasa capacidad de resolución de problemas del alumnado, el acceso limitado a materiales y recursos digitales, o la integración de las prácticas propias de la ingeniería en la enseñanza", destaca Cristina García Ruiz.

En contraste, los grupos con menor formación, "se mostraron más dispuestos a aplicar la iSTEM, probablemente porque eran menos conscientes de los desafíos que implica", añade García Ruiz.

Los hallazgos del trabajo ponen de manifiesto "cómo la formación docente eficaz no solo fomenta el entusiasmo y la confianza, sino que evidencia los obstáculos reales que enfrentará el profesorado, enfatizando la necesidad de dotar a futuros docentes de contenidos teóricos, experiencias, recursos didácticos y otras estrategias que permitan superar las barreras institucionales y prácticas de la iSTEM", han señalado.

La investigadora Lupión Cobos ha señalado que "próximas investigaciones longitudinales nos permitirán explorar si los perfiles actitudinales identificados en este estudio persisten a lo largo del tiempo, y cómo las intervenciones específicas de desarrollo profesional podrían mitigar las barreras encontradas".

Asimismo, las investigadoras señalan que este trabajo evidencia cómo conectar los frutos de la investigación educativa en Didáctica de las Ciencias Experimentales con la formación del estudiantado y, en concreto, en su formación para la Educación STEM.

En este sentido, las jornadas de intercambio formativo que realizan periódicamente y que cuentan con la participación de estudiantes de Grado y Máster, así como de profesorado en ejercicio, proponen un espacio de intercambio y reflexión compartida.

Este estudio se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación: 'STE(A)M y Ciudadanía. Desarrollo a través de procesos de indagación y argumentación en la formación del profesorado de ciencias y su enseñanza. Estudio de la identidad, el entorno y el género (EduCA-STE(A)M)' y 'Desarrollo y seguimiento de la identidad docente del profesorado de ciencias en formación inicial y novel. Estudio de la influencia de los procesos de indagación y de los perfiles emocionales y de género (INQUIRY-IDEG)'.

Ambos proyectos abordan cuestiones clave como la relación entre educación STEM, ciudadanía, género y contexto educativo, contribuyendo a generar conocimiento sobre cómo formar a docentes capaces de afrontar los desafíos educativos actuales.