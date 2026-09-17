Evacuan en helicóptero a un senderista accidentado en Ardales (Málaga)

Archivo - Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - 112 - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un senderista ha tenido que ser rescatado y evacuado en helicóptero este jueves tras sufrir una caída en la localidad malagueña de Ardales, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido sobre las 13,54 horas, cuando los compañeros del hombre accidentado han requerido ayuda al 112 para auxiliar a la víctima, tras precipitarse desde una altura de 45 metros, aproximadamente, en una zona próxima al acceso norte del Caminito del Rey, han informado desde el 112 en una nota.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB), Policía Local, el equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, han apuntado, el excursionista ha sido rescatado por los servicios de emergencia y evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.