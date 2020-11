Exdecano de Málaga declara que no había seguridad para letrados de guardia y espera que se archive el caso

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara ha declarado como investigado por un delito de desobediencia en relación con la prestación del servicio de guardia el 6 de mayo durante el primer estado de alarma por el COVID-19 y ha asegurado que ese día no se daban las garantías para que los letrados prestaran el servicio con seguridad, por lo que se vio "en la necesidad de no atender" el requerimiento; esperando que la causa sea archivada.

Esta causa se inició tras una denuncia de la Fiscalía después del expediente del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, en el que se explicaba que dicho día se requirió al colegio la presencia de letrados de guardia al haber detenidos, recibiendo como contestación que el servicio se prestaría por vídeoconferencia y no de forma presencial; sin que al parecer proporcionaran los nombres de los abogados ni se cumplimentaran otros requerimientos ese día.

Tras su declaración este lunes en el Juzgado de Instrucción número 6, el entonces decano ha dicho a los periodistas que ha respondido a todas las preguntas formuladas por el juez, el ministerio fiscal y su defensa "con el ánimo de colaborar en todo lo posible, explicar el por qué adoptamos el acuerdo que adoptamos", confiando en que "finalmente el juez tome la decisión ajustada a derecho y que esto se quede en un archivo y nada más".

Ha precisado que las preguntas iban sobre "el por qué no se atendió al requerimiento, por qué no se designaron los abogados ese día, si se les dio la posibilidad de que ellos asistieran y que ellos pudieran decidir si querían o no hacer la asistencia y por qué no cumplimenté el requerimiento".

"El juez me ha llegado a preguntar si no soy consciente de que los requerimientos judiciales hay que cumplirlos y le he contestado que por supuesto, que jamás he dejado de cumplir un requerimiento judicial, pero que en estas circunstancias para cumplirlo yo quería tener la seguridad de que los abogados iban a prestar su servicio con absoluta seguridad y sin poner en peligro su salud", apuntando que "como no fue así", tuvo que tomar decisiones.

Al respecto, Lara ha manifestado que por eso "desgraciadamente me vi, por primera vez en mi vida, en la necesidad de no atender un requerimiento judicial que es lo que yo y toda la junta de gobierno hubiésemos querido".

Desde el equipo de abogados que lleva su defensa, dirigida por el letrado Antonio Caba, han indicado que lo que procede es un auto de sobreseimiento y han precisado que "no se dejó de prestar la asistencia".

APOYO

Un centenar de letrados se han concentrado este lunes en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga para mostrar su apoyo al exdecano, aunque muchos abogados por motivos profesionales no han podido asistir.

Así, uno de los convocantes, José Manuel Conejo, ha asegurado que Lara ha sido llamado a declarar "por nada más y nada menos que por defender la salud y los derechos de los colegiados que prestaban los servicios de guardia en los momentos del inicio de la pandemia, solo por exigir que se cumplieran las medidas sanitarias".

Al respecto, ha considerado que "es descabellada esta investigación" y ha esperado que "se archive de inmediato puesto que no tiene ningún sentido que se intente investigar a un decano por defender a los compañeros".

Ha precisado que desde que se conoció la citación han recibido "el apoyo de miles de compañeros de toda España y de muchísimos colegios de abogados que han mostrado "su apoyo a la actitud y labor de Francisco Javier Lara en defensa de los letrados".

De hecho, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien ostenta la codefensa de Lara, lo han acompañado también para mostrar su apoyo.

Así, González ha señalado que "es necesario cerrar etapas, de gran incertidumbre y preocupación provocadas por la pandemia del COVID-19, y restablecer las relaciones institucionales con el resto de operadores jurídicos lo antes posible".

"Tenemos mucho trabajo por delante para normalizar las relaciones, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la Justicia y el servicio que se ofrece no sólo a los profesionales sino también a los ciudadanos", ha explicado el recién elegido decano de los abogados malagueños.