Experta dice en los cursos de la UMA que la tecnología permite una medicina personalizada, aunque aún existen "barreras"

Curso 'Salud digital: innovación tecnológica aplicada a la medicina' de la UMA en Vélez-Málaga. - UMA

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del curso 'Salud digital: innovación tecnológica aplicada a la medicina', dentro de los Cursos de Verano que organiza la Fundacion General de la Universidad de Málaga (Fguma) en la localidad de Vélez-Málaga, Raquel Barco, ha defendido que la tecnología disponible permitiría avanzar ya hacia una medicina "más personalizada", aunque ha advertido de que aún existen "barreras".

"La tecnología ya existe para hacer una medicina personalizada, pero las barreras organizativas y de acceso a los datos frenan su aplicación", ha afirmado Barco, quien ha señalado el potencial de la inteligencia artificial para transformar la atención sanitaria y ha reivindicado un enfoque multidisciplinar entre ingenieros, médicos, psicólogos y biólogos.

La experta ha explicado que el desarrollo tecnológico está evolucionando a un ritmo mucho mayor que su implantación en los sistemas de salud. "La tecnología va muy por delante de la aplicación real que se le está dando", ha señalado, al tiempo que ha indicado que la inteligencia artificial ya dispone de capacidad para analizar grandes volúmenes de información clínica e identificar patrones que podrían mejorar tanto el diagnóstico como los tratamientos.

"La gran cantidad de datos históricos de pacientes nos permitiría encontrar patrones ocultos sobre relaciones entre síntomas y enfermedades o incluso sobre cómo actúan determinados medicamentos, y eso podría revolucionar realmente la salud", ha indicado Barco, quien ha apuntado que las principales limitaciones no son técnicas.

Según ha dicho, "no ocurre por motivos tecnológicos, porque la tecnología está ahí y podría hacerlo, sino porque no tenemos acceso a esos datos", punto en el que ha aludido también a la falta de homogeneidad de la información sanitaria y a las restricciones normativas.

Uno de los ejes del seminario es la colaboración entre perfiles profesionales muy diversos. Para Barco, la transformación digital de la medicina exige necesariamente equipos multidisciplinares. "La interdisciplinariedad es fundamental a la hora de aplicar la tecnología a la salud", ha destacado.

Asimismo, la catedrática ha explicado que la innovación requiere la participación conjunta de ingenieros de telecomunicación, informáticos, ingenieros industriales, médicos, psicólogos y biólogos, ya que cada uno aporta conocimientos imprescindibles para desarrollar soluciones eficaces. "Los ingenieros solos no pueden llegar a reales avances", ha señalado.

A su juicio, los mejores resultados aparecen cuando el conocimiento tecnológico se combina con la experiencia clínica y científica de los profesionales sanitarios.

La directora del curso también ha alertado sobre el uso indiscriminado de aplicaciones de inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con la salud. "Las herramientas que consultamos en internet no son necesariamente fiables, especialmente porque la mayor parte de ellas no están diseñadas para medicina", ha explicado.

Además, ha recordado que los modelos de inteligencia artificial pueden generar respuestas incorrectas cuando no disponen de información suficiente. "Los algoritmos tienen alucinaciones; es decir, lo que no saben se lo inventan", ha advertido Barco, quien considera que estas tecnologías deben utilizarse únicamente como herramientas de apoyo para los profesionales sanitarios y no como sustitutas de su criterio clínico.

"Las veo como sistemas de ayuda a la decisión que el médico pueda utilizar aplicando su experiencia y su conocimiento, pero siempre con herramientas especializadas en salud y no con cualquier modelo de lenguaje que encontremos en internet", ha concluido.

EL RESIDUO COMO RECURSO

Durante este miércoles también ha continuado el seminario 'Reciclaje urbano: del residuo al recurso', que entre sus ponentes ha contado con Coral Subirón, jefa del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía en Málaga.

Subirón ha señalado que, aunque la economía circular forma parte ya del debate ambiental, todavía queda margen para avanzar en la percepción social del residuo como recurso. "La sociedad andaluza tiene todavía mucho camino que recorrer en lo que es la utilización o el concepto de utilizar el residuo como un recurso", ha afirmado.

La experta ha explicado que muchos materiales desechados conservan un valor importante, especialmente en un contexto marcado por la escasez y el alto coste de determinadas materias primas. A su juicio, la valorización de los residuos resulta clave no solo para recuperar recursos, sino también para reducir el impacto ambiental asociado a su eliminación.

RONDA

En Ronda también han continuado los cursos. Así, el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias y comandante del Mando Operativo Terrestre, ha participado en estos cursos de verano, patrocinados por la Fundación Unicaja, y ha explicado que estas operaciones no se limitan a las misiones en el exterior, sino que incluyen una labor diaria de presencia, vigilancia y disuasión en el territorio nacional.

"El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, también el Mando de Ciberdefensa y el Mando de Vigilancia del Espacio, tienen un compromiso permanente con las misiones de presencia, vigilancia y disuasión de nuestro entorno", ha señalado.

El teniente General ha subrayado el papel clave del archipiélago canario dentro de la planificación de la defensa española: "Son la puerta de Europa y no diría de España, sino de toda Europa, sobre América y sobre África", ha afirmado Salom, quien ha reivindicado que "la defensa es responsabilidad de todos, pero hay una parte importante de la sociedad, que somos los militares, que estamos en primera línea".

Por su parte, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga, Salvador Merino, ha subrayado que los Cursos de Verano representan una de las principales herramientas de transferencia del conocimiento de la institución hacia toda la provincia.

Asimismo, la concejala delegada de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Ronda, Margarita Pavía, ha agradecido la colaboración entre el Consistorio, la Universidad de Málaga y la Fguma, mientras que el director general de esta última institución, Eugenio Luque, ha cerrado la intervención, destacando que la programación responde a cuestiones de plena actualidad.

Ha valorado especialmente la incorporación este año de una segunda parte del programa dedicado al Ejército que continuará la próxima semana en Málaga.