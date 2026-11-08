Expertos en altas capacidades se reúnen en un congreso en Málaga que aborda el desarrollo del talento neurodivergente

Cartel del congreso 'InfinitaMente. Altas capacidades en contexto: miradas conscientes, entornos seguros'. - ASA MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos del ámbito científico, clínico y educativo relacionado con las altas capacidades se reúne la próxima semana en un congreso que organiza la Asociación de Altas Capacidades de Málaga (ASA Málaga), con motivo de su 30 aniversario, y que combinará ponencias, talleres familiares y debates sobre la inclusión y el desarrollo del talento neurodivergente en las aulas y el tejido empresarial.

El encuentro, que lleva por título 'InfinitaMente. Altas capacidades en contexto: miradas conscientes, entornos seguros', es de ámbito nacional y tendrá lugar los días 13 y 14 de este mes en el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica, han informado desde la organización.

En el marco de la celebración de su 30 Aniversario, la entidad ha diseñado un programa que busca "ir más allá de las cifras y los diagnósticos para situar el foco en la persona y la importancia de construir entornos escolares, familiares y laborales que favorezcan el desarrollo del talento".

El encuentro combina una parte profesional, con conferencias y mesas redondas, y otra familiar y divulgativa, con sesiones abiertas, talleres y actividades. Según han destacado a Europa Press desde la organización, contará con la participación "de algunas de las voces más autorizadas y reconocidas de nuestro país en el ámbito de la psicología, la neurobiología y la educación".

Entre los ponentes del viernes estará la doctora Luz F. Pérez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, creadora del Programa Estrella, primer programa español de atención integral a alumnado de alta capacidad, y presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Superdotación (SEES).

También estará la doctora Sylvia Sastre, catedrática de la Universidad de La Rioja e investigadora principal del Equipo de Investigación Cognitiva (EICUR) y co-directora del Máster en Neuropsicología de la Alta Capacidad Intelectual; Diego Tomé, psicólogo especialista y divulgador, que expondrá las claves sobre los procesos de salud mental; y la experta María Isabel Teva, que profundizará en patologías médicas frecuentemente asociadas a este perfil cognitivo.

El sábado se abordará el marco normativo y las estrategias prácticas de atención al talento en el entorno escolar, a través de expertos del Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE) de Altas Capacidades de la Delegación de Educación, y participará el educador social y experto en identificación y perfiles de altas capacidades en el entorno escolar Rafael Dávila.

También está prevista la asistencia de Teresa Fernández, psicóloga, fundadora y directora del Centro CADIS de Sevilla, especializado en altas capacidades desde 1995; y embajadora de la Fundación Promete; así como de la presidenta de la Asociación para la Atención a la Diversidad España (AADI), Alba de Mingo, coautora de publicaciones sobre la respuesta preventiva e inteligencia emocional en altas capacidades.

LAS ALTAS CAPACIDADES EN PRIMERA PERSONA

Durante ambas jornadas se celebrarán mesas redondas multidisciplinares enfocadas a dar respuestas prácticas en la consulta clínica, la orientación en centros educativos e incluso el ámbito profesional.

En este último marco destacan las Sesiones Abiertas del viernes donde se analizará junto a Pilar Shannon Pérez Brown, especialista en selección de talento y recursos humanos, y Alejandro Olivares, consultor en estrategia empresarial y gestión de personas, la inclusión de la neurodivergencia y el talento sin moldes en el tejido empresarial.

Asimismo, las Sesiones Abiertas del sábado 14 estarán centradas en las experiencias en primera persona, con encuentros como '¡Escúchanos!', donde alumnado de Primaria, Secundaria y universidad compartirá sus vivencias reales. Además, se celebrará una sesión, moderada por Inmaculada Jiménez, en la que se abordarán los retos diarios a los que se enfrentan las personas con altas capacidades.

Las sesiones de ese día terminarán con una mesa redonda, moderada por Alejandro Soler, presidente de ASA desde 2023, para poner de relieve el compromiso compartido de todas las asociaciones con las altas capacidades.

Además, habrá actividades para familias con un programa paralelo que incluye talleres de arquitectura con Lego, experimentos de ciencia, actividades de expresión corporal y teatro; así como acercamiento a la música, el aprendizaje basado en juegos, la literatura, los juegos de rol, arte, introducción al tenis y un desafío deportivo de orientación en exteriores. También se ofrecerán talleres de carácter emocional, con enfoque abierto y participativo, dirigidos a familias y adolescentes.

Según la organización, el Congreso 'InfinitaMente' cuenta con el apoyo "de un amplio tejido de empresas y entidades especializadas en los ámbitos de la salud mental, con la colaboración de centros especializados como Psico Alés, AS Centro Psicopedagógico e ITIPA; y de la tecnología y el desarrollo cognitivo, con Smartick, Algorithmics, No es Fácil (NEF) y Privacidad Global.

El programa para menores y familias cuenta con Peques & Co, el Centro Internacional Maria Montessori y El Cubo Inquieto; mientras que las actividades de ocio se realizan en alianza con Ciencia Divertida/Planeta Explora, el Centro de Enseñanza de Música Moderna en Málaga, Francisco Cervetto, COMA Club de Orientación de Málaga; Cuéntame un Juego y Dragones & Chanquetes (D&C), A Tu Ritmo con Julio, Cerebros Chispeantes, Savia Aprendizaje Creativo y Otro Literaturras.