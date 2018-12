Expertos analizan la personalidad y las hazañas de Bernardo de Gálvez como militar y gobernante

Publicado 26/11/2018 14:14:37 CET

La Diputación de Málaga, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo, organiza el 'Simposio Hispano-Americano Bernardo de Gálvez y su tiempo', que arranca este martes y se prolongará hasta el jueves.

Así, para este encuentro se cuenta con importantes expertos, investigadores y profesores de distintas universidades, que han estudiado en profundidad la biografía de Bernardo de Gálvez, analizando su personalidad y sus hazañas como militar y gobernante.

El diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Víctor González, y el director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, han presentado este lunes las sesiones de este Simposio junto al alcalde de Macharaviaya (Málaga), Antonio Campos, y al vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo Checa.

Este martes arranca el encuentro con la entrega de los Premios Bernardo de Gálvez al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por parte de la mencionada Asociación, en un acto que se celebrará en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga a las 20.00 horas.

Todas las ponencias se celebrarán en la Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación, en la plaza de la Marina, y la asistencia es gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

La conferencia inaugural será el miércoles, a las 13.00 horas ,y correrá a cargo de Hugo O'Donnell, académico numerario de la Real Academia de la Historia de Madrid, que hablará sobre 'Los Gálvez en el reconocimiento de sus contemporáneos'.

Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, habrá otras ponencias de Alfred E. Lemmon, director de The Williams Research Center of The Historie New Orleans Collection, sobre 'Pollock, Gálvez y François-Aymar Monteil: presencia en los fondos archivísticos de Nueva Orleans'; de Eduardo Garrigues López-Chicherri, embajador de España, escritor y diplomático, que hablará sobre 'Bernardo de Gálvez, un héroe de carne y hueso'; y de Thomas Chávez, historiador y profesor investigador asociado de la Universidad de Nuevo México, que disertará sobre 'La ayuda de España a la independencia de Estados Unidos: una importante historia'.

Por otro lado, en la sesiones del jueves 29 de noviembre, a las 13.00 horas, Carlos Cólogan, ingeniero industrial e investigador de Santa Cruz de Tenerife abordará 'La poderosa influencia de la familia Gálvez en las islas Canarias'.

Por la tarde, desde las 17.30 horas, Caroline Crimm, catedrática de la Universidad de Austin (Texas) hablará sobre 'Bernardo de Gálvez, un Virrey de la Ilustración'; y posteriormente, Álvaro de Marichalar, empresario y académico numerario de la Real Academia de la Mar, disertará sobre 'Bernardo de Gálvez y la huella española en Estados Unidos'.

El simposio concluirá con una mesa de debate y conclusiones con la participación de José Alberto Ruiz de Oña, general de Artillería e investigador; Francisco Cabrera, doctor en Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia; y Manuel Olmedo Checa, ingeniero técnico y correspondiente de la Real Academia de la Historia.