Expertos debatirán la creación de redes de apoyo social y económico al ámbito cultural en CM Málaga

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seminario 'Creación de redes de apoyo social y económico al estamento cultural y artístico en tiempos de crisis' tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre en el marco del ciclo de encuentros virtuales puestos en marcha por CM Málaga, Cities & Museums International Trade Fair.

La jornada pondrá el foco en iniciativas y proyectos que están impulsando la conservación, investigación, difusión y producción del patrimonio histórico en el contexto actual, han informado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) a través de un comunicado.

También permitirá conocer las distintas fórmulas y planteamientos adoptados tanto por museos de titularidad pública como privada en este sentido, así como la oportunidad que ofrece la digitalización para intensificar la prestación de servicios al sector artístico y cultural y a la sociedad en general.

Para ello, la sesión contará con la bienvenida de la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, María Dolores Jiménez-Blanco, y la participación de la especialista en Humanidades Digitales de la Universidad de Málaga, Nuria Rodríguez-Ortega para hablar sobre las tecnologías como una oportunidad para transversalizar la resolución de problemas.

Además, albergará un caso de estudio con la presentación de la Plataforma Temática Interdisciplinar Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad (PTI-PAIS) de la mano de su gestora, Estrella Maroto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

También tendrá cabida una experiencia inspiradora a través del Grupo Social ONCE, concretamente sobre las estrategias, fines y resultados de un programa de integración e inclusión artística y cultural con Mercè Luz, responsable del Departamento de Cultural y Ocio de Fundación ONCE.

Por otra parte, en la primera mesa de debate, Dean Phelus, Senior Director, Leadership Programs & Special Events en American Alliance of Museums; Jaime Sordo, presidente de la Asociación 9915 de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo; Christina Simmons, Executive Director en American Friends of the Prado Museum, y Juan Antonio Álvarez Reyes, presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE), dialogarán sobre la hoja de ruta en el quehacer de los museos hacia la colaboración pública-privada, la aplicación de criterios vinculados a la sostenibilidad, la participación y el debate en la era digital.

En la segunda mesa de debate, Yolanda Romero, conservadora de la Colección del Banco de España; Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid; Beatriz Herráez, directora de ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz; Verónica Castillo, Deputy Director, Collection & Exhibition en M+ Museum for Visual Culture, Hong-Kong, y Gemma Avinyó, directora adjunta de Fundació Sorigué, debatirán sobre los nuevos enfoques en el museo y los centros culturales.

Han mencionado que el encuentro está patrocinado por las áreas de Turismo y Promoción de la Ciudad, así como de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, y de la Universidad de Málaga (UMA). Además, Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra (YGBART, Advising & Management) han sido las responsables de definir la temática, así como del desarrollo conceptual del programa.

La iniciativa 'Cities & Museums Webinar Forum' está puesta en marcha por CM Málaga, que celebrará su primera edición los días 21 y 22 de junio de 2021 en Fycma, organizador con el apoyo de Diario Sur. Actúa como partner tecnológico Gnoss. La inscripción al seminario y más información en www.cmmalaga.com, en la página de Facebook y en los perfiles de Twitter @cmmalagafair, Linkedin e Instagram.