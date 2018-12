Expertos destacan que el análisis forense de dispositivos electrónicos será decisivo para esclarecer delitos

Publicado 01/12/2018 19:05:41 CET

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y técnicos de diferentes campos han destacado en la tercera jornada de CyberCamp 2018, celebrada en Málaga este sábado, la importancia del análisis forense de los dispositivos tecnológicos para esclarecer delitos y poder actuar frente a cibercriminales además de explicar algunas tecnologías emergentes.

El analista forense de la Sección Técnica de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Manuel López Guerra, ha hablado de las funciones de esta unidad encargada de perseguir todo tipo de delitos relacionados con las nuevas tecnologías y ha mencionado algunas de las operaciones más destacadas.

El ponente ha afirmado que "el análisis forense de dispositivos tecnológicos que se usan a diario como los 'smartwatch', drones, neveras inteligentes, 'smart tv' o asistentes del hogar, se convertirá en un pilar fundamental en la investigación de cualquier tipo de delito, ya sea tecnológico o no".

En este sentido, ha mencionado que la investigación de ciberdelitos "requiere una especialización técnica, pero nunca se puede olvidar la investigación tradicional" y ha añadido que "la colaboración público-privada es imprescindible para la persecución de la delincuencia tecnológica trasnacional".

Guerra ha reseñado que "hace 15 años la ciberseguridad era una palabra que apenas existía en España mientras que hoy en día ya es un elemento transversal a la sociedad actual".

Por su parte, el investigador y co-fundador del Grupo CS3, Pedro Candel, ha ofrecido una charla sobre las últimas técnicas para obtener información sobre cualquier dispositivo móvil.

Candel ha señalado que "el mundo de la ciberseguridad se encuentra en continua evolución y los que estamos en la parte técnica, tenemos que probar continuamente tecnologías emergentes y estar al día de todo para poder proteger adecuadamente a nuestros clientes, y eventos como CyberCamp sirven para compartir descubrimientos".

El experto ha indicado que la concienciación en ciberseguridad sigue siendo el principal reto porque "los técnicos no podemos hacer nada si la gente no está concienciada, no existe un producto o servicio mágico que pueda evitar todas las vulnerabilidades" y ha añadido que "como la seguridad es incómoda para el usuario final, acaba por no emplearla como debiera y es cuando comienzan los problemas".

La periodista, formadora y presentadora especializada en ciberseguridad, Yolanda Corral, ha señalado que "en un mundo tan tecnológico la seguridad es demasiado importante para ignorarla" y ha defendido que la ciberseguridad tiene que ser algo multidisciplinar donde profesionales de diferentes áreas hagan sus aportaciones más allá del aspecto técnico porque sólo así se conseguirá "un entorno cibernético más seguro para todos".

En su opinión, uno de los grandes retos de la ciberseguridad será "desarrollar con mucha inteligencia humana la incipiente inteligencia artificial para que no se descontrole" y aconsejaba a los estudiantes hacer cosas para marcar la diferencia, porque no basta con incorporar conocimientos reglados o autodidactas.

Junto a ellos, también han participado en esta tercera jornada de conferencias y talleres técnicos, especialistas como Mario Guerra, que ha hablado de operaciones en el ciberespacio; Yaiza Rubio, que ha disertado sobre la tecnología 'blockchain'; y Vicente Delgado, que ha analizado la investigación 3.0 y la relación entre detectives privados y ciberseguridad.

Otros nombres propios de la jornada han sido Rafael Sánchez Gómez, Josep Albors, Cristóbal Espinosa o Raúl Sánchez, que han disertado sobre temas de actualidad como el 'pivoting', el Internet de las Cosas y las criptodivisas, la seguridad en la nube de Amazon o la seguridad en un mundo conectado.