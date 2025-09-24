Expertos reunidos en foro del PSOE Málaga piden priorizar transporte público y la intermodalidad en área metropolitana

El PSOE de Málaga reúne en su primer Foro Metropolitano a expertos para hablar del transporte en la provincia. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos que han participado en la tarde de este pasado martes en el primer Foro Metropolitano del PSOE de Málaga han pedido "priorizar el transporte público y la intermodalidad en el área metropolitana" para "mejorar la movilidad".

En este sentido, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Carlos Miró ha asegurado que es "necesario buscar soluciones a corto plazo para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Málaga y el transporte público lo da", según ha trasladado en un comunicado la formación socialista.

"La política de los próximos años debería ser ambiciosa en planificación. A corto plazo, debemos intentar transformar la movilidad con las infraestructuras que tenemos, no podemos esperar diez años para empezar a resolver los problemas de movilidad", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que la red metropolitana "está desfasada" y ha considerado que "crear una red de transporte público tiene que ser uno de los objetivos", al tiempo que ha abogado por "potenciar el transporte público por carretera".

En la misma línea el también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Alba ha coincidido en "la importancia de avanzar en la mejora del transporte público" y ha hecho hincapié en el concepto de "intermodalidad y de la movilidad como servicio".

"No tiene sentido hablar de Málaga como término municipal. Hoy hablamos del concepto de ciudad global y ciudad región. Hay que atender las necesidades de movilidad con una visión estratégica", ha señalado.

Por su parte, la profesora de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de Ruedas Redondas, María José Márquez, ha manifestado que "es necesario cambiar la mentalidad, puesto que actualmente la movilidad genera una contaminación brutal" y "desigualdad".

"Tenemos una alta dependencia de las infraestructuras en la movilidad metropolitana. Tenemos pocas alternativas de movilidad", ha detallado la profesora, al tiempo que se ha referido a "la necesidad de potenciar la intermodalidad y la gestión coordinada entre las administraciones" y que "hay que pensar de otra forma y no creer que el coche es el protagonista".

También ha participado el exdirector de Metro Málaga y exdirector gerente adjunto de Metro Bilbao, Enrique Urquijo, que ha expuesto el caso de la citada ciudad: "El desarrollo del metro, la promoción del uso de la bicicleta y la regeneración integral de los barrios mediante la instalación de ascensores, escaleras mecánicas y el funicular".

Asimismo, el doctor y profesor de la UMA Julián Molina ha analizado los datos de movilidad entre municipios de la provincia de Málaga del Ministerio de Transportes: "El aumento del tráfico en la zona metropolitana de Málaga, especialmente la movilidad en el litoral hacia el este y hacia el oeste, coincide con las variaciones residenciales en esa zona, es decir, vecinos que se han mudado como consecuencia de la gentrificación que se vive en la capital".

Por su parte, la alcaldesa de Almogía, Toñi García, ha dicho que "tenemos unas comunicaciones vulnerables. Almogía está absorbiendo vecinos expulsados de Málaga por dificultades para acceder a una vivienda. Unos 3.000 vecinos y vecinas se dirigen a la capital a diario".

"Es necesario mejorar los accesos a Almogía, ampliar horarios y más flexibilidad en el transporte público y ejecutar proyectos como la Carretera del Arco, que resolvería muchos problemas", ha agregado.

Por otro lado, el secretario de Universidad, Innovación y Sostenibilidad del PSOE de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga, ha destacado que hay que "pensar con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad para afrontar los problemas de movilidad del área metropolitana".

Igualmente, el secretario del Área Málaga Metropolitana del PSOE y moderador de este panel, Mariano Ruiz, ha señalado que "es necesario abordar los retos del futuro y solventar los problemas del presente para que este rinconcito del sur de Europa siga siendo habitable, amable y siga teniendo oportunidades".

Por último, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha valorado este proceso de escucha que inicia el PSOE de Málaga: "Vamos a recibir muchas propuestas que incluiremos en nuestros programas electorales para que los gobiernos socialistas puedan hacer realidad los anhelos de los ciudadanos de esta Málaga Metropolitana".